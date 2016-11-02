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Dünya
Deutsche Welle

Can Dündar'dan Alman hükümetine sitem

Cumhuriyet Gazetesi'nin eski genel yayın yönetmeni Can Dündar, Cumhuriyet operasyonu sonrası Alman hükümetinin tepkisinin çok zayıf kaldığı eleştirisinde bulundu.

02 Kasım 2016 13:26

Cumhuriyet Gazetesi'nin eski genel yayın yönetmeni Can Dündar, Alman hükümetinin gazete çalışanlarının gözaltına alınmasına verdiği tepkiyi eleştirdi.

Die Welt gazetesine konuşan Dündar, "Alman hükümetinin tepkisi gerçekten zayıftı. Bu, ABD gibi Türkiye'nin diğer Batılı ortakları için de geçerli” şeklinde konuştu.

“Endişeli olmak bize yardımcı olmuyor”

Dündar, açıklamasında, "Berlin, tutuklama dalgalarını bir kez bile kınamadı. Avrupa hükümetlerinden, Türkiye'deki demokrasi için açık, cesur bir sinyal bekliyorum” dedi. Avrupalıların yıllardan bu yana "sürekli endişeli” olduğunu vurgulayan Dündar, "Endişeli olmak biz Türk gazetecilere yardımcı olmuyor” şeklinde konuştu.

Dündar ayrıca Avrupa'yı Erdoğan'ın politikalarına karşı büyük bir anlayış göstermemeleri konusunda da uyardı.

Dündar, "Pek çok Avrupa hükümeti, Erdoğan yönetimi altında en azından istikrarlı bir Türkiye olduğunu düşünüyor, ancak Türkiye'yi kaybediyoruz. Ülkenin AB üyelik müzakereleri de kesilmemeli. İzolasyon Erdoğan için değil, Türkiye için bir ceza olur” dedi.

Hükümetin açıklaması

Gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu ile birlikte gazete çalışanı ve yazarı 15 kişi pazartesi günü gözaltına alınmıştı. Başbakan Angela Merkel'in sözcüsü Steffen Seibert, gözaltılarla ilgili yaptığı açıklamada demokrasiler için basın özgürlüğünün önemini vurgulamış ve endişe duyduklarını dile getirmişti

© Deutsche Welle Türkçe

AFP/BS/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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