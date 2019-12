Can Dündar’a suç duyurusu

Can Dündar’ın “Mustafa” adlı belgesel filmi mahkemeye taşınıyor



Demokratik Kitle Örgütleri Birliği Platformu Genel Başkanı ve Atatürkçü Düşünce Derneği Çankaya Şubesi Üyesi Ali Berham Şahbudak, Can Dündar’ın “Mustafa” adlı belgesel filmi nedeniyle “Atatürk’ü koruma kanununa muhalefet” ve “Atatürk’ün hatırasına hakaret” suçlarından cezalandırılması istemiyle suç duyurusunda bulundu.



Şahbudak’ın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunduğu dilekçesinde, Can Dündar’ın “Mustafa” adlı belgesel filminin gösterime girmesinin ardından tartışmaların yaşandığı anımsatılarak, “Filmi izleyen taraflı tarafsız her kesimden kişilerin, Atatürk’ün olduğundan çok farklı anlatıldığı konusunda fikir birliğine vardıkları” savunuldu.



Saygınlığı aşındırdı



“Mustafa” filminin, “Cumhuriyet ile Atatürk’ün saygınlığını aşındırdığı” iddia edilen dilekçede, “bu ulusal değerlerin yıpratılmasının, Türkiye’nin çözüşmesine ve parçalanmasına neden olacağı” kaydedildi. Dilekçede, Dündar’ın, “Atatürk’ü koruma kanununa muhalefet” ve “Atatürk’ün hatırasına hakaret” suçlarından cezalandırılması talep edilirken “Mustafa” adlı belgesel filmin gösteriminin ise durdurulmasına karar verilmesi istendi.