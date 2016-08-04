Can Dündar'a silahlı saldırıyı düzenleyenler arasında "Ben vuracağım" tartışması çıkmış!

Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'ın Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nın önünde silahlı saldırıya uğramasına ilişkin davada, saldırı öncesi tutuklu sanık Murat Şahin ile sanıklardan Sabri Boyacı arasında eylemi gerçekleştirmek için “Kim yapacak?” tartışması yaşandığı ortaya çıktı. Duruşmada söz alan davanın tutuksuz sanığı Sabri Boyacı, "Murat Şahin ile oturup sohbet ediyorduk. Can Dündar'ın kulak pasını alacağım. Kalp adrenalini yükselteceğim dedim. Murat Şahin de ‘ben yapacağım' dedi. Sen-ben derken Murat yapmaya karar verdi" dedi.

Habertürk’ten Serdar Kulaksız’ın haberine göre, İstanbul 28'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada 4 yıldan 12 yıl 10 aya kadar hapis istemiyle tutuklu yargılanan Murat Şahin ile 2,5 yıldan 6,5 yıla kadar hapis istemiyle tutuksuz yargılanan Sabri Boyacı, Habip Ergün Celep hazır bulundu. Olay esnasında yerden seken kurşun ile ayağından yaralanan NTV muhabiri Yağız Şenkal da duruşmaya katıldı. Can Dündar ise İngiltere'de olduğu için duruşmaya gelmedi.

“Murat yapmaya karar verdi”

Tutuksuz sanık Sabri Boyacı duruşmada söz alarak "Basından ve televizyondan izlediğimiz kadarıyla ikimiz Can Dündar'ı yaptığı yalan haberlerle tanıyorum. Yurt dışına bilgi verdiği için ayrıca çok takdir ettiğim, vatan evladı olduğunu düşündüğüm Alaattin Çakıcı hakkında da yalan haber yaptığı için 'Can Dündar'ın kulak pasını alacağım. Kalp adrenalini yükselteceğim' dedim. Amacımız kesinlikle öldürmek değildi. Murat ben yapacağım dedi. Hayır sen, ben derken Murat yapmaya karar verdi. Ama Murat'ın o gün eylem yapacağından haberim yoktu. Ayrıca tabancayı da bana emaneten vermiş değildir. Ben de kendisine bir tabanca temin etmiş değilim" dedi.

Haberi yoktu

Tutuklu sanık Murat Şahin ise "Sabri'ye olaydan 2 gün önce tabancayı vermiştim. Ama başka eşyaların arasına saklıydı. Bu nedenle kendisine tabanca verdiğimden haberi yoktu" dedi. Can Dündar'ın yurt dışında bulunması ve ne zaman döneceğinin belli olmaması nedeniyle davanın uzamaması için duruşmada ifadesinin alınmasından vazgeçildi.

Hakimi reddetti

Dündar'ın ifadesinin alınmasından vazgeçilmesi üzerine söz alan davanın tutuksuz sanıklarından Habip Ergün Celep'in avukatı Yılmaz Aboşoğlu, "Can Dündar ve Muharrem Erkek olayın önemli görgü tanıklarındandır. Mahkemenin tarafsızlığı konusunda kuşkuya düştük. Hakim usul kurallarına uymamıştır" diyerek reddi hakim talebinde bulundu. Yasal koşulları oluşmadığı gerekçesiyle, talebini reddeden hakim, Murat Şahin'in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.