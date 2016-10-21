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Can Dündar'a silahlı saldırıda bulunan Murat Şahin tahliye edildi!

Şahin, 10 Mayıs'ta tutuklanmıştı

21 Ekim 2016 17:30

Gazeteci Can Dündar'a İstanbul Adalet Sarayı önünde silahlı saldırıda bulunan ve 10 Mayıs'ta tutuklanan Murat Şahin tahliye edildi.

Gazeteci Can Dündar MİT TIR’ları ile ilgili yaptığı haberler nedeniyle yargılandığı duruşmaya ara verildiğinde adliyenin önünde silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırıda Dündar yara almazken, seken kurşun NTV muhabiri Yağız Şenkal’ın bacağına isabet etmişti.

 

"İnfaz yasası gereği tahliye edilmeli"

 

Saldırgan Murat Şahin olayın ardından yakalanmış ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Murat Şahin getirilirken, Can Dündar ise duruşmaya katılmadı.

Duruşmada söz alan tutuklu sanık Şahin’in avukatı, yürürlüğe giren infaz yasası dikkate alındığında müvekkilinin tutuklu kalması haline mağduriyete sebep olacağını söyledi. 

 

Tutuklu kaldığı süre göz önüne alındı

 

Alınan beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Murat Şahin’in üzerine atılı suçun niteliği, delillerin büyük kısmının toplanmış olması ve tutuklu kaldığı süreyi göz önüne alarak tahliye edilmesine karar verdi. Sanık avukatlarına savunma için süre veren mahkeme duruşmayı erteledi. 

 

Can Dündar'dan karara tepki

 

Can Dündar, tahliye kararının ardından kişisel Twitter hesabından tepki tweeti attı. Cumhuriyet'in haberini alıntılayan Dündar, "Bu da oldu. Basına saldırıya yargı onayı: Saldırgan serbest" yorumunda bulundu.

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