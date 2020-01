Can Dündar'a silahlı saldırı soruşturmasında ikinci dalga gözaltıları serbest bırakıldı

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a yönelik İstanbul Adliyesi'nde silahlı saldırıyla ilgili ikinci dalga operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Can Dündar'a saldırı girişimi ile ilgili Sabri B., silahlı tehdite azmettirme ve 6136 Ateşli Silahlar Kanuna muhalefet suçundan, Habip Ergun C., ise silahlı tehdite azmettirme suçundan tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen iki kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sedat B., ve Selçuk M., savcılık kararı ile serbest bırakıldı.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Ali Aksoyer’in haberine göre, olayı azmettirdiği öne sürülen Ergün C., ile tetikçiyi ayarlayarak silahı temin ettiği iddia edilen Sabri B., ve diğer 2 şüphelinin adliyeye sevk edildiği sırada Ergün C.’nin , kardeşi “Kaldır kafanı kardeşim dik dur” diye bağırdı. Ergün C., de ona “Biz her zaman dikiz” diyerek cevap verdi.

Gayrettepe’de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü'nden 12.30 sıralarında geniş güvenlik önlemleri altında çıkarılan 4 şüpheli adliyeye gönderildi. Diğer şüpheliler konuşmazken, 4 şüpheli çevik kuvvet minibüsüne bindirilerek İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü.

Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın haberine göre, Can Dündar'a saldırı girişimi ile ilgili Sabri B., silahlı tehdite azmettirme ve 6136 Ateşli Silahlar Kanuna muhalefet suçundan, Habip Ergun C., ise silahlı tehdite azmettirme suçundan tutuklamaya sevk edildi. Sedat B., ve Selçuk M., savcılık kararı ile serbest bırakıldı.