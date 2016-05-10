Can Dündar'a silahlı saldırı soruşturmasında gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a İstanbul Adliyesi'nde düzenlenen saldırıyı gerçekleştiren Murat Şahin ile birlikte yürütülen soruşturmada göz altına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Ali Aksoyer ve İdris Tiktikçi’nin haberine göre, Murat Şahin’in yakalanmasının ardından gözaltına alınan, Cinayet Büro Amirliğinde 4 gün sorgulandıktan sonra işlemleri tamamlanan 4 şüphelinin ifadeleri tamamlandı. Yangın kapıları takan bir firmadaki iş arkadaşı Türkmenistan uyruklu Farhad H.,'nin (28) olay günü cep telefonu kayıtlarında İstanbul Adalet Sarayı çevresinde olduğu tespit edildi. Ancak şüphelinin saldırıyla bir ilgisinin olmadığını söylediği belirtildi. Murat Şahin’in oturduğu Gaziosmanpaşa’daki evinin bulunduğu mahalleden arkadaşı Mehmet K.,’nin ise daha önceden yaralama, hırsızlık, güveni kötüye kullanmak, kumar oynamak, mühür bozmak suçlarından polise geliş kaydı olduğu öğrenildi.

Saldırıyla ilgili polise ihbar yapıldı

Soruşturmanın 3. gününde gözaltına alınan Melik S., (28) ve Adnan S.,'nin (32) ise haklarında Can Dündar’a saldırıyı planlayan kişiler olduğu yönünde ihbar bulunduğu öğrenildi. Olayda silahı kullanan Murat Şahin’le irtibatlı oldukları öğrenilen şüphelilerden Melik S.’nin daha önceden yaralama, tehdit, hakaret ve ruhsatsız silah bulundurmak suçlarından polise geliş kaydı bulunduğu belirtildi. Adnan S.’nin ise daha önceki suçları arasında hakaret, yaralama ve tehdit suçları var. Bu iki şüphelinin polisteki ifadelerinde suçlamaları kabul etmedikleri belirtildi.

Tabanca temiz çıktı

Öte yandan, silahlı saldırıda kullanılan ve olaydan sonra polis kriminal laboratuarına gönderilen tabancanın incelemesi tamamlandı. Yapılan incelemede 9 mm çaptaki ruhsatsız tabancanın daha önce herhangi bir suçta kullanılmadığı öğrenildi.

İkinci dalga operasyon yapıldı

Polis silahlı saldırı olayıyla ilgili bu sabah ikinci dalga operasyon yaptı. Yapılan çalışmalar sonucu isimleri tespit edilen 3 şüpheli yakalanarak Cinayet Büro Amirliğine getirildi. Bu kişilerin de saldırı ile bağlantılarının araştırıldığı öğrenildi. Olayda kullanılan tabancayı Murat Şahin’e veren kişinin tespit edilmesi için ise çalışmaların sürdüğü belirtildi.