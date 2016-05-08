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'Can Dündar’a silahlı saldırı' soruşturması genişliyor; terör ve istihbarat polisleri de devrede

Yağız Şenkal’ın da dün akşam saatlerinde ifadesine başvurulduğu öğrenildi

08 Mayıs 2016 17:35

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a yönelik İstanbul Adliyesi'nde düzenlenen silahlı saldırı girişimiyle ilgili olarak,  İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri 3 şüphelinin cep telefonu sinyallerini, yazışmalarını ve telefon görüşmelerini geriye dönük olarak incelemeye aldı.

 

Hürriyet'te yer alan habere göre; Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı’nda 6 Mayıs Cuma günü Gazeteci Can Dündar’a silahlı saldırı gerçekleştiren Murat Şahin ve dün olayla ilgili gözaltına alınan iki arkadaşının Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemleri devam ediyor. Polis ekipleri şüphelilerin görüştüğü çok sayıda kişinin bilgisine başvurarak soruşturmayı genişletti. Soruşturmanın daha da genişletilmesi ve derinleştirilmesi için 3 günlük ek gözetim süresi alındı.

Öte yandan saldırı sırasında yaralanan gazeteci Yağız Şenkal’ın da dün akşam saatlerinde ifadesine başvurulduğu öğrenildi.

 

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