Can Dündar'a silahlı saldırı girişimine ilişkin 2 kişi gözaltına alındı

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a yönelik İstanbul Adliyesi'nde düzenlenen saldırı girişimine ilişkin 2 kişi daha gözaltında alındı. Saldırgan Murat Ş. ile birlikte gözaltındaki şüpheli sayısı 3 oldu. Gözaltına alınanların, olayı gerçekleştiren Murat Ş.'nin eylemini önceden anlattığı kişiler olduğu ileri sürüldü. Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan zanlılar savcılıktan ek gözaltı süresi alındığı öğrenildi.

Soruşturmayı derinleştiren polis, Murat Ş.’nin Gaziosmanpaşa’daki evinden olayı gerçekleştirdiği ana kadar neler yaptığını belirlemek için güzergahtaki bütün güvenlik kamerası kayıtlarını topluyor. Ayrıca Murat Ş.'nin cep telefonu kayıtlarının da incelemeye alındığı belirtildi.

Şu ana kadar polisin saldırganın profilini ortaya çıkarabilmek için eşi ve çocuğunun da aralarında bulunduğu yaklaşık 100 kişinin bilgisine başvurduğu öğrenildi.

Soruşturma sonucu Murat Ş.’nin ifadesinde belirttiği gibi olayı tek başına mı gerçekleştirdiği yoksa azmettiricisi olup olmadığı ortaya çıkarılacak.