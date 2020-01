Can Dündar'a silahlı saldırı girişimi sosyal medyada: Kurşun mahkemeye sıkılmıştır!

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül'ün, MİT TIR'larına ait görüntüleri haberleştirdikleri için yargılandığı Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde Dündar'ı hedef alan silahlı saldırı düzenlendi. Dündar'ı hedef alarak iki el ateş eden saldırgan gözaltına alındı. Olayda yara almayan Dündar'ın durumu iyi olduğu belirtilirken, kurşun NTV muhabiri Yağız Şenkal'ın bacağını sıyırdı. Saldırganın Can Dündar'a "Sen vatan hainisin" diye seslendiği öğrenildi. Sosyal medya kullanıcıları saldırıya, "Can Dündar'a sıkılan kurşun, aslında mahkemeye sıkılmıştır. 'Buna göre karar verin' diyorlar!" sözleriyle tepki gösterdi.

Can Dündar'a silahlı saldırı girişimi hakkında Twitter'da konuşulanlar şöyle: