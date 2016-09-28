Can Dündar'a, şikayetçi olduğu davada zorla getirme kararı

Can Dündar'ın adliye önünde silahlı saldırıya uğramasına ilişkin davada mahkeme, yurtdışında bulunan Dündar'ın zorla getirilmesine karar verdi.

Murat Şahin, Sabri Boyacı ve Habip Ergün Celep'in sanık olduğu davada suçun niteliği ve yetkili mahkeme konusu çözüme kavuşurken, 28. Asliye Ceza mahkemesi dosyaya yeni bir esas numarası vererek, müşteki durumundaki Can Dündar hakkında zorla getirme kararı çıkardı.

Can Dündar'ın, Çağlayan'daki adliye binası önünde silahlı saldırıya uğramasına ilişkin dava dosyasını, İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi, "kasten yaralamaya teşebbüs" suçundan cezalandırılması istenen 3 sanığın "kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan yargılanması gerektiği gerekçesiyle Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndermişti.

Dündar'ın avukatı Bülent Utku'nun talebi de bu yöndeydi. Utku sanıkların eylemlerinin örgütlü suç kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini ve eylemin "kasten adam öldürmeye teşebbüs" kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini söyleyerek, Asliye Ceza Mahkemesi'nin görevsizlik kararı vermesini istemişti.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi ise sanıklar Can Dündar'a yönelik fiile bağlı kastlarının 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçu kapsamında olmadığına, 'kasten yaralama' ve 'silahla tehdit' kapsamında kaldığına hükmederek görevsizlik kararı verdi ve dosyayı 28. Asliye Ceza Mahkemesi'ne geri gönderdi.

Bunun üzerine İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi, dosyaya yeni bir esas numarası vererek, Can Dündar hakkında zorla getirme kararı çıkardı.

Yeniden görülecek davanın ilk duruşması 21 Ekim 2016 tarihinde yapılacak.

Can Dündar habere sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

Dündar, Twitter mesajında, "Şikayetçi olduğum davaya zorla getirme kararı? Yargı, müştekinin peşinde... 'Niye saldırıya uğradın' diye mahkum olmasam bari..." diye yazdı.