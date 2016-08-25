Can Dündar’a saldırı davası ağır cezada görülecek

28. Asliye Ceza Mahkemesi, Can Dündar’a yönelik silahlı saldırının kasten öldürmeye teşebbüs kapsamında değerlendirilmesini gerektiğini belirterek dosyayı Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi.

İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Murat Şahin ile ‘azmettirme’ suçundan yargılanan tutuksuz sanık Habip Ergün Celep ve Sabri Boyacı katıldı. Duruşmaya Dündar yurtdışında olduğu için katılamazken, saldırıda yaralanan NTV muhabiri Yağız Şenkal duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada söz alan Dündar’ın avukatı Bülent Utku, sanıkların eylemi örgütlü işlediklerini ve eylemin kasten öldürmeye teşebbüs suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirterek dosyanın ağır ceza mahkemesinde görülmesini talep etti.

Saldırıda ayağından yaralanan muhabir Yağız Şenkal’ın avukatı da, müvekkiline isabet eden merminin ayağına değil de ölümüne yol açacak şekilde vücuduna isabet edebileceğini ifade ederek dosyanın görevsizlik kararı verilip ağır ceza mahkemesine gönderilmesi talebine sanık avukatları itiraz etti.

Son olarak söz alan sanık Murat Şahin de adam öldürme kastı ile davranmadığını, bu nedenle kasten öldürmeye teşebbüs suçunu kabul etmediğini söyledi.

İfadelerin tamamlanmasının ardından davayı karara bağlayan 28. Asliye Ceza Mahkemesi sanıkların işlediği eylemin kasten adam öldürmeye teşebbüs suçu kapsamında tartışılması gerektiğini belirterek, görevsizlik kararı verdi ve dosyanın Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine hükmetti.

Mahkeme ayrıca sanıklar için eylemlerine uyan yeni cezalar istedi. ‘kasten öldürmeye teşebbüs’, ‘hakaret’ ve ‘ruhsatsız silah’ suçlarından Murat Şahin’in 30 yıldan 47 yıla kadar, ‘azmettirmek”, suçundan tutuksuz sanıklar Sabri Boyacı’nın 10 yıldan 18 yıla kadar, Habip Ergün Celep’in ise 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanmaları talep edildi.

Mahkeme, istenen yeni ceza miktarına dikkat çekerek Murat Şahin’in tutukluluk halinin de devamına karar verdi. Asliye Ceza Mahkemesi’nin bu kararı kabul edilirse sanıklar ağır ceza mahkemesinde yargılanacak.

İddianamede, tutuklu şüpheli Murat Şahin’in ‘kasten yaralama’, ‘silahla tehdit’, ‘hakaret’, ‘6136 sayılı kanuna muhalefet’ suçlarından toplam 4 yıldan 11 yıla kadar hapsi isteniyordu. Azmettirmekle suçlanan diğer iki şüphelinin de ‘kasten yaralama” ve ‘silahla tehdit” suçlarından 2 yıl 8’er aydan 7’şer yıla kadar hapsi talep ediliyordu. Can Dündar’a 6 Mayıs’ta Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı önünde Murat Şahin tarafından silahlı saldırıda bulunulmuş, Can Dündar olaydan yara almadan kurtulurken, NTV muhabiri Yağız Şenkal ise bacağından yaralanmıştı.