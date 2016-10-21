Can Dündar'a ateş eden kişiye tahliye

Cumhuriyet gazetesi yazarı ve eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a silahlı saldırıda bulunmaktan yargılanan tutuklu sanık Murat Şahin tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

Murat Şahin, 6 Mayıs günü Can Dündar'a Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde, kameralar kayıttayken, iki el ateş etmişti.

Can Dündar'ın yaralanmadığı olayda, bir kurşun, Dündar'ın önüne geçen NTV muhabiri Yağız Şenkal'ın bacağına isabet etmişti.

Can Dündar, o gün Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan MİT TIR'ları haberi nedeniyle gazetenin Yazı İşleri Müdürü Erdem Gül ile birlikte yargılandığı davanın duruşmasına katılmak üzere adliyede bulunuyordu.

Bir önceki duruşmada, mahkeme davanın şikayetçisi Can Dündar hakkında zorla getirme kararı vermişti.

Olay yerinde yakalanan saldırganın, 1976 Sivas doğumlu Murat Şahin olduğu açıklanmış ve Şahin tek başına planladığını söylediği saldırıyı öldürme değil korkutma amaçlı yaptığını iddia etmişti.

İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Şahin hakkında, 8 yıl 10 aya kadar hapis isteniyor.

Davada Murat Şahin dışında iki tutuksuz sanık da yargılanıyor.

Mahkeme, tutuklu sanık Murat Şahin'in, tutuklu kaldığı süre ve üzerine atılı suçun niteliği dikkate alınarak tahliyesine karar verdi ve duruşmayı 15 Aralık tarihine erteledi.