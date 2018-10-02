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Can Dündar'a adliye önünde saldırı davasında karar (1)

Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA) ESKİ Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a, 6 Mayıs 2016'da İstanbul Adalet Sarayı önünde ateş açan ve NTV muhabiri Yağız Şenkal'ın yaralanmasına neden olan Murat Şahin'in aralarında bulunduğu 3 sanık hakkında

02 Ekim 2018 14:39

Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA) ESKİ Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar\'a, 6 Mayıs 2016\'da İstanbul Adalet Sarayı önünde ateş açan ve NTV muhabiri Yağız Şenkal\'ın yaralanmasına neden olan Murat Şahin\'in aralarında bulunduğu 3 sanık hakkında karar çıktı. Mahkeme, kasten yaralama eyleminin teşebbüs aşamasında kalmasından dolayı sanık Murat Şahin\'i 4 bin 500 lira para cezasına çarptırdı. Sanık Şahin, \"Ruhsatsız silah taşıma\" suçundan da 10 ay hapis ve 500 lira adli para cezası ile cezalandırıldı.  Diğer sanıklar Ergün Celep ve Sabri Boyacı ise beraat etti.

(FOTOĞRAF)

 

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