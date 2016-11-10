Can Dündar, ZDF'nin konuk sunucusu olacak

Almanya'da yaşayan gazeteci Can Dündar, 11 Kasım'da konuk sunucu olarak Alman ikinci kanalı ZDF'te yayınlanan kültür programı "Aspekte"yi sunacak. Dündar'ın Türkçe sunacağı program Almanca altyazıyla yayınlanacak.

ZDF kanalından yapılan açıklamada, Dündar'ın sunacağı programda Dündar'ın da katkısıyla hazırlanan Türkiye'de gazetecilerin ve sanatçıların karşı karşıya olduğu baskılara ilişkin bir haber de yer alacağı belirtildi. Program, 11 Kasım akşamı saat 23:45'te ekranlara gelecek. Programda, Cumhuriyetçi aday Trump'ın seçim zaferinin Avrupa için ne anlama geldiği de ele alınacak. Diğer bir konu ise Avrupa'da eleştirilerin odağında olan Viktor Orban yönetimindeki Macaristan'da muhaliflerin basın özgürlüğü konusundaki endişelerine dair olacak.

ZDF'ten yapılan açıklamada Dündar'a programın konuk sunuculuğunun teklif edilmesine ilişkin olarak, "Aspekte baştan beri rüyasını gördüğünü yapıyor: Medyadaki baskıya karşı medya içinde dayanışma" denildi.

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Can Dündar, Türkiye'de darbe girişiminin ardından OHAL'in yürürlüğe girmesinden sonra, Avrupa'da kalma kararı almıştı. Dündar, MİT Tırları davasında 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Dündar hakkındaki casusluk suçlaması düşmüştü.

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dpa/DW, BÖ/GA