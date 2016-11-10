T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Can Dündar, ZDF'nin konuk sunucusu olacak

Almanya'da yaşayan gazeteci Can Dündar ZDF kanalındaki "Aspekte" programının konuk sunucusu olacak. Dündar, 11 Kasım'da yayınlanacak programı sunacak

10 Kasım 2016 18:39

Almanya'da yaşayan gazeteci Can Dündar, 11 Kasım'da konuk sunucu olarak Alman ikinci kanalı ZDF'te yayınlanan kültür programı "Aspekte"yi sunacak. Dündar'ın Türkçe sunacağı program Almanca altyazıyla yayınlanacak.

ZDF kanalından yapılan açıklamada, Dündar'ın sunacağı programda Dündar'ın da katkısıyla hazırlanan Türkiye'de gazetecilerin ve sanatçıların karşı karşıya olduğu baskılara ilişkin bir haber de yer alacağı belirtildi. Program, 11 Kasım akşamı saat 23:45'te ekranlara gelecek. Programda, Cumhuriyetçi aday Trump'ın seçim zaferinin Avrupa için ne anlama geldiği de ele alınacak. Diğer bir konu ise Avrupa'da eleştirilerin odağında olan Viktor Orban yönetimindeki Macaristan'da muhaliflerin basın özgürlüğü konusundaki endişelerine dair olacak.

ZDF'ten yapılan açıklamada Dündar'a programın konuk sunuculuğunun teklif edilmesine ilişkin olarak, "Aspekte baştan beri rüyasını gördüğünü yapıyor: Medyadaki baskıya karşı medya içinde dayanışma" denildi.

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Can Dündar, Türkiye'de darbe girişiminin ardından OHAL'in yürürlüğe girmesinden sonra, Avrupa'da kalma kararı almıştı. Dündar, MİT Tırları davasında 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Dündar hakkındaki casusluk suçlaması düşmüştü.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/DW, BÖ/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AlmanyaCan Dündar ZDFKasımCan DündarAlmanZDFTürkçeAlmancaDündarTürkiyeCumhuriyetçiTrumpAvrupaViktor OrbanMacaristanMedyadakiCan Dündar TürkiyeOHALMİT TırlarıDeutsche Welle Türkçedpa

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24