Can Dündar: Zaman'ın suçlamaları 'caiz' mi?

T24- Can Dündar, kendisi hakkında "ajan gazeteci" imasında bulunan Zaman gazetesine cevap verdi. "İddiayı ortaya atanı değil, onu yazanı hedef almak, dahası 'ajan' diye yaftalamak 'caiz' midir?" diye soran Dündar, geçmişte "Fethullahçı" diye yaftalandığı tartışmaları da hatırlattı.





Dündar'ın, eski MİT İstanbul Bölge Başkanı ve Başbakanlık İstihbarat Başdanışmanı Osman Nuri Gündeş'in “İhtilallerin ve Anarşinin Yakın Tanığı” adıyla kaleme aldığı anılarını Milliyet'te haber yapması üzerine başlayan tartışma sürüyor. Gündeş, Gülen cemaatine ait yurtdışındaki bazı okullarda CIA ajanlarının "İngilizce öğretmeni maskesiyle" faaliyet gösterdiği iddiasını anılarında öne sürmüş, Dündar'da kitabın bu bölümü de içeren bazı bölümlerini haberleştirmişti.





Gülen cemaatinin yayınları arasında bulunan Zaman gazetesinde dün (22 Aralık 2010) çıkan metinde Gündeş'in iddiaları yalanlanırken haber değeri taşıyan kitabı haberleştiren gazeteciler için ölçüsüz ifadeler kullanıldı. Zaman'da yapılan yorumda, "ajan gazeteci" olduğu imasında bulunulan Can Dündar'ın, geçen hafta kaybettiği babasıyla da olay arasında ilişki kurulmaya çalışıldı.





Dündar, bugün (23 Aralık 2010) Zaman gazetesinin reklam sloganı olan "yaftalamak" ifadesinden hareket ederek Gülen cemaatine cevap verdi. Dündar'ın Milliyet gazetesindeki köşesinde 'Yafta' başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:





Yafta







Zaman gazetesinin sevdiğim bir reklam filmi vardı. İnsanlara yapıştırdığımız yaftaları sıralıyordu:

“Dinci, faşist, hain, kıro, darbeci, ajan, liboş, yobaz...”

“Yaftalamadan düşünün” diyordu film...

Herkesin karşısındakini nefretle yaftaladığı anlayışı yıkmak için Zaman okumalıydık.

Dünkü Zaman’da hakkımdaki “ajan gazeteci” imasını okuyunca o filmi görmüş gibi oldum. Yazanların kendi reklam filmlerini seyretmemiş olmalarına üzüldüm.



* * *



Peki neden “ajan” yaftası sırtımıza iliştirilmiş?

Çünkü üst düzey bir istihbaratçı, yazdığı kitapta “Gülen okullarında CIA ajanları öğretmen maskesiyle görev yapıyor” demiş. Ben de bunu -kitaptan birçok başka bölümle birlikte- haber yapmışım.

Bir dönem Başbakan’ın İstihbarat Başdanışmanlığı’nı yapmış bir isim, anılarında böyle önemli bir iddiayı ortaya atıyorsa bu, haber değil midir?

Bunu yazmak, gazeteciyi “ajan” yapar mı?

İddiayı ortaya atanı değil, onu yazanı hedef almak, dahası “ajan” diye yaftalamak, hakaret mailleri yağdırmak “caiz” midir?

Yaftalamadan önce “düşünmek” gerekmez mi?



* * *



Durum bana “Mustafa” filminden sonra birilerinin üstümüze “Fethullahçı” yaftası yapıştırmasını hatırlattı.

Dün baktım; “Gülen okullarında CIA ajanları” haberine, en çok o yaftacılar ilgi göstermiş.



Yani dün bize “Fethullahçı” diyenler haberden sonra o yaftayı sökerken, cekette oluşan boşluğa öbürleri “ajan” yaftasını takıvermiş.



Tıpkı 13 yıl önce “Ergenekon” kitabını yazdığımızda bizi “demokrasi kahramanı” ilan edenlerin dün o haberden sonra yaftayı “Ergenekon kalemşoru”na çevirmeleri gibi...

Birbirine zıt kesimlerin, işlerine gelmediğinde farklı düşünenleri yaftalamakta uzlaşmaları ilginç değil mi?



* * *



Talihin tecellisi:

Dünkü Zaman’da hakkımda “MİT ajanı” iması yapılırken, Habertürk’te bir başka hatırlatma vardı:

Kahramanmaraş katliamıyla ilgili yazı dizisinde Ali Kemal Erdem, Rıdvan Akar’la birlikte Bülent Ecevit’in arşivinde bulduğumuz bir belgeye atıf yapıyordu.

“Maraş katliamının MİT ajanlarınca planlandığı”nı ihbar eden o belgeyi de yine biz Milliyet’te yayımlamıştık. Ve şimdi bize “MİT ajanı” diyenlerce alkışlanırken, MİT’ten tepki almıştık.



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Dün “yafta bayramı” filan mıydı bilmiyorum; Akşam’da yazan bir “polis ağabey”imiz de, beni “entel-dantel”ler listesine iliştirmişti.

Niye?

Genelkurmay’ın “Tek dil” uyarısından sonra hocam Baskın Oran arayıp Genelkurmay aleyhine suç duyurusunda bulunacaklarını söylemişti. Ben de TV’de bunu haber vermiştim.

“Polis abi”ye haber vermemişler meğer... O da 2 gün önce “Öyle bir şey yok. Bizimki kafadaşlarına ‘Neredesiniz’ gazı verdi” diye yazmıştı.

Sonradan suç duyurusu haberi doğru çıkınca kızmış, beni de “Amerika destekli parçalanma projesinin destekçileri” arasına yaftalamış.



* * *



Aynı gün içinde, bir gazetede “MİT ajanı” sayılırken, diğerinde “MİT’i katliamla suçlayan adam” olarak görülmek, birinde “Amerikan ajanı” olmakla suçlanırken, diğerinde “CIA ajanlarını deşifre etti” diye alkışlanmak ne demektir?

Bağımsız bir gazetecinin yapması gerekeni yapıyorsun demektir.

Yaftalayanlar düşünsün!