Cumhuriyet davasında gazeteciler Can Dündar ve İlhan Tanır hakkında kırmızı bülten çıkarılması kararı alındı.

Cumhuriyet davasının

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmasında söz alan cumhuriyet savcısı, ifadeleri alınamayan sanıklar Dündar ve Tanır hakkında kırmızı bülten çıkarılmasını talep etti.

Talebi değerlendiren mahkeme heyeti, gazeteciler hakkında yakalama kararı bulunduğunu hatırlattı ve Dündar ile Tanır hakkında ifadeleri alınamadığı gerekçesiyle kırmızı bülten çıkarılmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi de MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin davada sanık olarak yargılanan Can Dündar hakkında gıyabi tutuklama kararı ve kırmızı bülten çıkarılmasına karar vermişti.