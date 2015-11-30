Can Dündar ve Erdem Gül'ün tutukluluğuna itiraz, üst mahkemeye gönderildi

MİT TIR'larıyla ilgili yayımladıkları haber ve görüntüler nedeniyle casusluk suçlamasıyla tutuklanan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara temsilcisi Erdem Gül'ün avukatları aracılığıyla tutuklamaya yaptıkları itiraz, İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği'nce "usul ve kanuna aykırı hiçbir yön bulunmadığı ve kararın yerinde olduğu" gerekçesiyle reddedildi. 7. Sulh Ceza Hakimliği, itirazı üst mahkemeye gönderdi. İtirazda son kararı, İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği verecek.

Geçen hafta tutuklanan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve gazetenin Ankara Temsilcisi Erdem Gül'ün avukatları iki gazetecinin tutukluluğuna itiraz etmişti.

Avukatlar tutukluluk kararını veren 7. Sulh Ceza Hakimliği'ne verdikleri dilekçede "Biz üzerimize düşeni yapıyor ve Anayasa'ya, yasalara, AİHS'ne, AİHM kararlarına aykırı olan tutuklama kararlarına itiraz ediyoruz. Gerisi sizin bileceğiniz iş. Tercih ve sorumluluk sizindir" dedi.

Dündar ve Gül'ün avukatlarından Akın Atalay, tutuklama kararı veren mahkemenin üç gün içerisinde itiraz dilekçesine yanıt vermesi gerektiğini söyledi.

İstanbul 7. Sulh Ceza Mahkemesi, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül'ün tutukluluk haline yapılan itiraz başvurusunu bir üst mahkemeye gönderdi.

Can Dündar ve Erdem Gül Silivri 9 no'lu cezaevinde ayrı koğuşlarda tutuluyor.