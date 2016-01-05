Can Dündar ve Erdem Gül'e uygulanan tecrit sona erdi

Adana'da durdurulan MİT TIR'larının içinde silah ve mühimmat bulunduğunu ortaya koyan belgeleri yayınladıkları nedeniyle tutuklanan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ile Ankara Temsilcisi Erdem Gül'e uygulanan tecrit dün gece itibariyle sona erdi.

Hürriyet’ten Aysel Alp’in haberine göre Dündar ve Gül'ü ziyaret eden gazeteci arkadaşı Kerem Kırçuval bu haberi sosyal medyadan, "Silivri'de Erdem'le görüştük herkese selamı var. Dün gece itibariyle tecrit sona ermiş.. Erdem Gül ve Can Dündar artık aynı koğuşta" mesajıyla duyurdu.