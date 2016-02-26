Kerem Altıparmak: Can Dündar ve Erdem Gül sadece tahliye edilmedi aslında beraat etti!

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Kerem Altıparmak, Can Dündar ile Erdem Gül hakkında verilen tahliye kararına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın ''Bu karar beraat kararı değil, tahliye kararı. Dava devam edecek, biz de yakından takip edeceğiz'' sözlerini, “İbrahim Kalın'ın dediği gibi bir tahliye kararı değil, düpedüz dolaylı bir beraat kararıdır. Hayırlı olsun!” ifadeleriyle eleştirdi.

AYM kararına ilişkin basın açıklamasını hatırlatan Altıparmak, “Başvurucuların Anayasa’nın 19. maddesinde güvence altına alınan kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı ile 26. ve 28. maddelerinde güvence altına alınan ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiğine ve ihlalin ortadan kaldırılması için kararın ilgili mahkemeye gönderilmesine karar verilmiştir” dendiğinin altını çizdi.

Altıparmak, T24’e yaptığı açıklamada, “Bu karar sadece kişi özgürlüğüne ilişkin bir karar değil. İfade özgürlüğü (md. 26) ve basın özgürlüğüne (md. 28) ilişkin de bir karar” dedi.

Altıparmak'ın açıklaması şöyle:

Bu şu demek; Dündar ve Gül'ün yaptıkları ifade ve basın özgürlüğü kapsamında, bunu sınırlandırmak için demokratik bir toplumda kabul edilebilir nitelikte meşru bir sebep yok demek. Şimdi bundan sonra Ağır Ceza Mahkemesi ne yapacak da AYM’nin bu bulgusunu değiştirecek? AYM delilleri, iddiaları görmüş ve bunların basın özgürlüğünü sınırlandırmaya yetecek dayanağı sağlamadığını saptamış. Ardından da mahkemeye demiş ki ihlali ortadan kaldır. Bu ihlali kaldırmanın yolu tahliye falan değil ilk celsede beraat kararı vermektir.

Kesin konuşmak için AYM’nin gerekçesini görmek lazım. Ama aksi ihtimali ben öngöremiyorum. Bu nedenle 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin yurtdışı çıkış yasağı koyması kabul edilemeyeceği gibi, AYM’nin gerekçeli kararı yayımlandıktan sonra beraat kararı vermemesi de kabul edilemez. Aksini yaparsa AYM kararına rağmen hak ihlalinin devamına yol açmış olur.

Bu nedenle bu İbrahim Kalın'ın dediği gibi bir tahliye kararı değil, düpedüz dolaylı bir beraat kararıdır. Hayırlı olsun!