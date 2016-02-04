Can Dündar ve Erdem Gül için tahliye talebi

Adana'da durdurulan MİT TIR'larının içinde silah ve mühimmat bulunduğunu ortaya koyan belgeleri yayınladıkları nedeniyle tutuklu bulunan gazeteci Can Dündar ve Erdem Gül için, 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne bir dilekçe verilerek tahliye talebinde bulunuldu.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, Can Dündar'a yöneltilen suçlamaların kendisinin yazdığı bir haber, iki röportaj ve 54 köşe yazısından ibaret olduğu belirtilen dilekçede, "Başka bir deyişle, suç teşkil eden eylem sadece yayın eylemiymiş. İddianamede başkaca bir eylem iddiası yoktur. Bilindiği gibi, ceza hukuku niyetlerle, fikirlerle değil, eylemlerle ilgilidir; eylemi cezalandırır" ifadesine yer verildi.

Erdem Gül'ün ise iki haberi ve kendisinin atmadığı bir başlık nedeniyle suçlandığı belirtilen dilekçede, "başkaca bir hareket ya da eylem iddiası ve iması olmadığı" vurgulandı.

Dava konusu yapılan yalnızca iki haber olduğu kaydedilen dilekçede, "Suçun basın yoluyla işlenmiş ve Basın Kanunu'nun 26. maddesi uyarınca davanın süresinde açılmamış olması nedeniyle düşme kararı verileceği öngörüsü ve endişesiyle, suçlamayla ilgisiz, ilintisiz haber ve yazılar da herhangi bir açıklamaya yer verilmeden, soyut olarak iddianameye eklemlenmiştir" denildi.

Dilekçede, 473 sayfalık iddianamenin 63 sayfasının Can Dündar ve Erdem Gül ile ilgili olduğu, geriye kalan 410 sayfanın ise başka sanıklar hakkındaki soruşturma dosyalarından alıntılara dayandırıldığı öne sürüldü. 63 sayfadan 58'inde Can Dündar'ın köşe yazılarının "kopyala yapıştır" yöntemiyle aynen aktarıldığı, 2 sayfada iseSavcılık ifadelerine yer verildiğine dikkat çekilerek, "Yani 473 sayfalık iddianamenin sadece 3 sayfasında müvekkillere yöneltilen suçlama ve eyleme değinilmektedir" denildi.

Dündar ve Gül'ün hiçbir hukuki temel ve yasal dayanak olmaksızın 2 ayı aşkın süredir tutuklu bulundukları anlatılan dilekçede, kendilerinin ve gazetecilik mesleğinin, basın özgürlüğünün daha fazla mağdur edilmemesi bakımından, yapılacak tensiple birlikte tutukluluklarının kaldırılarak "acilen tahliyelerine" karar verilmesi talep edildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan iddianamede, gazeteciler Can Dündar ve Erdem Gül için, "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme", "Devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklama", "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen ya da tamamen engellemeye teşebbüs etmek" ve "Silahlı terör örgütüne üye olmaksızın bilerek isteyerek yardım etme" suçlarından ayrı ayrı bir kez ağırlaştırılmış müebbet, bir kez müebbet ve 30 yıla kadar hapis cezası isteniyor.