Can Dündar ve Erdem Gül için 'Akademi Nöbette'

Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği, MİT TIR'larını haberleştirdiği için casusluk suçlamasıyla tutuklanan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül için sabah 9.00 13.00, öğleden sonra 13.00-17.00 arasında iki ayrı ekip ile nöbet tuttu.

Sabah ekibinde Esen Aslandoğan, İzzettin Önder, Cengiz Arın ve Hülya Ak bulunurken, öğleden sonra ekibinde Tahsin Yeşildere, Burhan Şenatalar, Hacer Ansal, Haldun Gülalp ve Ali Kerem Saysel yer aldı.

Dernekten yapılan açıklamada şöyle dendi:

"Soğuk, yağmurlu, fırtınalı bir günde 'Son Çare Büfe' içimizi ısıttı. Yerler çamur deryası içinde,konuklara, ziyaretçilere büyük eziyet. Bekleme çadırımız uçtu.

Bu simgesel eylem hem bir protesto, hem bir direniş, bir dayanışma ve umut eylemidir. Bu eylem sadece halkı aydınlatma görevlerini doğru ve düzgün biçimde yapan Can Dündar ve Erdem Gül'ün siyasi emirle özgürlüklerinden yoksun bırakılmalarına yönelik bir protesto, buna karşı bir direnme, onlarla dayanışma ve bir umudu paylaşma ile sınırlı olmayıp toplumun içine itildiği iç savaş ortamı ile ilgili olan simgesel bir eylemdir.

Demokrasinin temel ilkelerinden ifade özgürlüğü ve haber alma özgürlüğünü savunmak ve çok değerli iki gazeteci ile dayanışmamızı ifade etmek amacı ile nöbetteyiz. En kısa zamanda özgür olmalarını umuyoruz. Ayrıca bu iki arkadaşımız nezdinde basın özgürlüğü istiyoruz.

Saygılarımızla."