Can Dündar: Türkiye'yi iki saray yönetiyor; Başkanlık Sarayı emrediyor, Adalet Sarayı tutukluyor!

Eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar, MİT TIR'ları görüntülerinin yayınlanmasına ilişkin davada birlikte gıyaben yargılandığı CHP Milletvekili İstanbul Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasıyla ilgili olarak sosyal medya hesabında açıklamalarda bulundu. Dündar, "Türkiye'yi iki saray yönetiyor; Başkanlık Sarayı emrediyor, Adalet Sarayı tutukluyor" ifadesini kullandı.

Can Dündar ile Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Can Dündar, söz konusu dava kapsamında 93 gün tutuklu kalmıştı. Daha sonra Enis Berberoğlu, bahsi geçen görüntüleri Dündar'a "sızdırdığı" iddiasıyla davaya dâhil edilmişti.

Can Dündar'ın sosyal medya hesabında yaptığı açıklamalar şöyle: