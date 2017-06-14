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Can Dündar: Türkiye'yi iki saray yönetiyor; Başkanlık Sarayı emrediyor, Adalet Sarayı tutukluyor!

"Türk milleti adına değil, AKP devleti adına..."

14 Haziran 2017 19:41

Eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar, MİT TIR'ları görüntülerinin yayınlanmasına ilişkin davada birlikte gıyaben yargılandığı CHP Milletvekili İstanbul Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasıyla ilgili olarak sosyal medya hesabında açıklamalarda bulundu. Dündar,  "Türkiye'yi iki saray yönetiyor; Başkanlık Sarayı emrediyor, Adalet Sarayı tutukluyor" ifadesini kullandı.

Can Dündar ile Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Can Dündar, söz konusu dava kapsamında 93 gün tutuklu kalmıştı. Daha sonra Enis Berberoğlu, bahsi geçen görüntüleri Dündar'a "sızdırdığı" iddiasıyla davaya dâhil edilmişti.

Can Dündar'ın sosyal medya hesabında yaptığı açıklamalar şöyle:

 

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