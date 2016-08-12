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Can Dündar, Türkiye’ye ne zaman döneceğini açıkladı

“Politik iltica talebim yok, Türkiye'ye tekrar dönmek istiyorum”

12 Ağustos 2016 21:17

MİT TIR’ları davasında Silivri Cezaevi’nden tahliye edildikten sonra tatile çıkan ve Almanya’ya giden Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar, “OHAL kaldırılıncaya kadar Türkiye'den uzak kalmak istiyorum” dedi.

Odatv'den Süheyla Kaplan'ın aktardığı habere göre Berlin merkezli Berliner Zeitung'a demeç veren Can Dündar, “Benim için oldukça yeni bir durum. Darbe girişimi her şeyi değiştirdi. Cezaevlerinde tekrar işkenceler var ve Erdoğan idam cezasını tekrar geri getirmek istiyor. Bundan dolayı en azından OHAL kaldırılıncaya kadar Türkiye'den uzak kalmak istiyorum. Politik iltica talebim yok. Türkiye'ye tekrar dönmek istiyorum” diye konuştu.

“Türkiye'ye döndüğünüzde nasıl bir durum sizi bekliyor” sorusuna Dündar “Hapis cezası bekliyor, buna hazır değilim. 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldım ancak temyize gittik" cevabını verdi.

Dündar'ın açıklamaları şöyle:

“Merkel mülteci kriziyle ilgili beş ay içerisinde beş kez Erdoğan ile biraraya geldi. Merkel demokrasi ve insan hakları konusunda tavır almaktan çekiniyor. Cezaevindeyken eski Başbakan Davutoğlu ile Merkel biraraya gelmişti. Davutoğlu cezaevinde tutuklu bir gazeteci yok, demişti. Merkel bu cevaba sessiz kaldı, tek derdi mülteci sorunuydu.

Gülen hareketi, polis, idare, üniversiteler, adaleti kontrol altına almıştı. Gülen hareketinin reel bir tehdit olduğuna işaret etmiştik. Ancak Erdoğan bu tehlikeyi ignore etmişti. Gülen hareketi Erdoğan'ın kontrol altına alamayacağı bir güç haline gelmişti. Gülen hareketi devlet içinde devlet yarattı.

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