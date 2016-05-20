T24 LogoT24 Logo
Gündem

Can Dündar: Türkiye'de hukuk devleti denen bir şey kalmadı

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar, basın özgürlüğü için hukuki mücadelenin yanında, siyasi mücadelenin de yürütülmesi gerektiğini söyledi

20 Mayıs 2016 23:30

DİHA muhabiri Şermin Soydan'ın 'casusluk' yaptığı iddia edilerek tutuklanmasını değerlendiren Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar, "Casus olsa olsa yurt dışına silah taşıyan devlet yetkilisinden olur. Bunu belgeleyen gazeteci olur, hem de iyi gazeteci olur" diye konuştu.

Türkiye’de artık hukuk devleti denen bir şey kalmadığını bu nedenle de birçok kararda güç dengesinin rol oynadığını söyleyen Dündar, basın özgürlüğü için elbette hukuki yollardan mücadele edilmesinin yanında siyasi bir mücadele de verilmesi gerektiğini vurguladı.

Cumhuriyet'in haberine göre, her iki mücadelenin de tüm siyasi çevreler tarafından ortaklaşa verilmesi gerektiğini belirten Dündar, demokrasi mücadelesinin hem ulusal hem uluslararası hem de mesleki dayanışma içinde olması gerektiğine dikkat çekti.

Dündar, mesleklerini düzgün yapmaya çalışan gazetecilerin birçok şekilde yıldırılmak istenebileceğine dikkat çekerek, "Ama biz doğru bildiğimizi savunmaya devam edeceğiz, bundan başka çaremiz yok. Birlikte mücadele vermezsek, hepimizi tek tek suçlayacaklar” diye konuştu.

 

'Kendisinin yaptığı suçu başkasına mal etme durumu'

 

Dündar, DİHA’ya yönelik suçlamaları psikolojideki “yansıtma” teorisine benzeterek, “Psikoloji biliminde yansıtma diye bir teori var. Kendisinin yaptığı bir suçu başkasına mal etme durumu. İşte bunu yapmaya çalışıyorlar. Kendi yaptıkları suçları gazetecilere mal etmeye çalışıyorlar. Bunu çok ciddiye almamak lazım. Zerre kadar ciddiye almamak lazım. Bununla dalga geçmek lazım” dedi.

Kendisinin bu durumla ilgili “Acemi Casus” başlıklı bir yazı kaleme aldığını belirten Dündar, “Ama şunu ciddiye almak lazım. DİHA’nın web sayfası 40 kere kapatılıyorsa, 13 muhabiri tutuklanıyorsa bunu ciddiye almak lazım. İktidar çevresinde nasıl bir korkuya neden oluyorlarsa bu iktidar sürekli olarak baskıyı arttırıyor. Baskıya karşı tek yapılacak şey yılmamak. Yılmadan gazeteciliğe devam etmek ve bir arada durmak” dedi.

Dünyanın hiçbir yerinde gazetecilerin belge yayımladıkları için suçlanamayacağını belirten Dündar, sadece otoriter liderlerin, gazetecileri belge yayımladıkları için suçlayabileceğini söyledi.

 

ETİKETLER

Can DündarDİHAŞermin Soydancasuslukgazetecilik

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24