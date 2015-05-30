Can Dündar: TIR'lar Türkmenlere gidiyordu iddiasına yanıt yarın...

Başbakan Ahmet Davutoğlu partisinin Ankara mitinginde Cumhuriyet'in MİT TIR'larında silah taşıdığı iddiası ile ilgili konuştu. Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar, TIR'lar "Türkmenlere gidiyordu" diyen Davutoğlu'na twitter hesabından yanıt verdi.

Dündar, "Davutoğlu silah sevkiyatını kabul etti: 'Türkmenlere gidiyordu.' Türkmenlerin buna bir çift sözü var: O da yarına..." diyerek Cumhuriyet'in yarınki sayısında konu ile ilgili bir haberin çıkacağını duyurdu.