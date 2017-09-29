Can Dündar tepkili: Hakkımda kırmızı bülten çıkarılmadı

Hakkında yakalama kararı bulunan eski Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar "kırmızı bülten çıkarıldı" yönündeki haberlere tepki gösterdi. Dündar, "Hakkımda kırmızı bülten çıkarılmadı bir karar var sadece" dedi.

Dündar, savcılığın, hakkında "sadece" soruşturma başlattığını vurgulayarak söz konusu paylaşımında Cumhuriyet ve Hürriyet gazetelerinin birinci sayfasından görüntüler paylaşarak "2 gazete; 2 farklı başlık. Kırmızı bülten çıkarılmadı; savcılığın bir talebi var sadece. Benim görüşüme de yerveren Hürriyet'e teşekkürler" dedi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, merkez Bağlar ilçesinde 24 Nisan 2016'da Diyarbakır Esnaf ve Sanaatkarlar Odası Başkanlığı konferans salonunda gerçekleştirilen bir konferansta konuşan Dündar hakkında bir süre önce 'terör örgütü propagandası yaptığı' iddiasıyla soruşturma başlatmıştı.

5. Sulh Ceza Hakimliği soruşturma kapsamında Başsavcılığın talebi üzerine Dündar hakkında 'yakalama' kararı çıkarttı.

Karar doğrultusunda yapılan aramada, Dündar'ın yurt içinde kayıtlı adresinde bulunmadığı ve Almanya'da olduğu tespit edildi. Başsavcılık, bunun üzerine Dündar'la ilgili 'kırmızı bülten' ve 'iade talepnamesi' düzenleyerek, Adalet Bakanlığı Uluslarası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne gönderdi.

Dündar, konuşmasında PKK'nın cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini öven, meşru gösteren ve teşvik eden ifadeler kullanmakla suçlanıyor.