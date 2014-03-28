Can Dündar imzalı '17 Aralık' belgeseli Artı Bir TV'de

17 Aralık’ta başlayan yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarının perde arkasını anlatmayı hedefleyen Can Dündar imzalı “17 Aralık” belgeseli belgeseli 28 Mart Cuma gecesi 21.30'de Artı Bir TV'de yayınlanacak.

Belgeselde,17 Aralık gününe dair bugüne dek ortaya çıkan bilgiler, polis fezlekeleri, dinleme kayıtları, şüphelilerin tanıkları ve belgeler ilk kez bir belgeselde bir araya geliyor. Yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun gerçekleştiği gün, Ankara, İstanbul, Konya, Hatay'da dakika dakika yaşananları son 3 ayda ortaya çıkan bulgularla derli toplu anlatmayı hedefleyen yapım, "Asıl belgesel"in ilk fragmanı olma iddiası taşıyor.