Can Dündar ile Erdem Gül'ün tahliye talebini reddeden hâkim, dosyayı okumadan mı karar verdi?

Hürriyet yazarı Mehmet Yakup Yılmaz, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül'ün MİT TIR'ları soruşturması kapsamında tutuklanmasına ilişkin olarak, "Mahkeme, kararında, 'dosyada tutukluluk halinin sonlandırılmasını gerektirecek yeni bir delil bulunmadığı, delillerin henüz toplanmadığını' söylüyor.

Ama işin ilginç tarafı şu ki 'Dosyada yeni delil yok' diyen yargıç, esasen dosyayı da okumamış olmalı" görüşünü dile getirdi. Hâkimliğin tahliye talebinin ret kararında daha önce verilen tutuklama kararında olmayan 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlamasını hatırlatan Yılmaz, "Yargıç eğer dosyayı gerçekten okumuş olsaydı. Dündar ve Gül için ne savcılığın ne de tutuklama kararı veren yargıcın böyle bir suçlama yöneltmemiş olduğunu da görecekti" ifadesini kullandı.

Yılmaz'ın "Herkes duysun: HSYK bağımsızmış!" başlığıyla yayımlanan (14 Aralık 2015) yazısından bazı bölümler şöyle:

Hâkim dosyayı okumadan mı karar verdi?

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül’ün tahliye talepleri mahkeme tarafından bir kez daha reddedildi.

Mahkeme, kararında, “dosyada tutukluluk halinin sonlandırılmasını gerektirecek yeni bir delil bulunmadığı, delillerin henüz toplanmadığını” söylüyor.

Ama işin ilginç tarafı şu ki “Dosyada yeni delil yok” diyen yargıç, esasen dosyayı da okumamış olmalı.

Çünkü kararını verirken birincisi avukatların “tahliye talebini” dikkate almamış, “tutukluluğa itiraz ediyorlar” diye kararını oluşturmuş.

Ve daha da ilginci, talebi reddeden yargıç, gazeteciler için daha önce verilen tutuklama kararında olmayan yeni bir suç da icat etti: Silahlı terör örgütüne üye olmak!

Yargıç eğer dosyayı gerçekten okumuş olsaydı. Dündar ve Gül için ne savcılığın ne de tutuklama kararı veren yargıcın böyle bir suçlama yöneltmemiş olduğunu da görecekti.

Bundan nasıl bir sonuç çıkarmalıyız acaba?

Yargıçlar, bir yerlerden esen rüzgârlara göre peşin bir hüküm mü oluşturdular, ne yaparlarsa yapsınlar, nasıl savunulursa savunulsunlar Dündar ve Gül’ü hapiste tutmaya mı kararlılar?

Memleketimizin bağımsız ve tarafsız HSYK’sı ne düşünüyor bu konuda?

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