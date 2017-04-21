Can Dündar hakkında 'Meclis'i aşağılama' suçlamasıyla yeni iddianame

Gazeteci Can Dündar hakkında, "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni alenen aşağılama" suçlamasıyla 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle yeni bir iddianame düzenlendi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanarak Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianamede, Kayseri’de oturan Mehmet Akif Ceylan isimli bir vatandaşın 13 Mart 2016 tarihinde BİMER’e başvurarak Can Dündar’ın Twitter paylaşımlarından şikâyetçi olduğu, şikayetin Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yetkisizlikle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na, oradan da yetkisizlikle İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildiği belirtildi.

Can Dündar’ın ikamet adresinin Çengelköy olması nedeni ile soruşturmanın Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na geldiği belirtilen iddianamede, Dündar’ın Twitter hesabının incelendiği, 20 Nisan, 18 Nisan ve 6 Nisan 2016 tarihlerinde attığı Twitler nedeniyle ifadeye çağrıldığı ancak ikamet adresinde bulunamaması nedeniyle beyanının alınamadığı kaydedildi.

Hakkında 5 ayrı yakalama kararı var

Dündar hakkında çeşitli soruşturmalar ve davalar kapsamında 5 ayrı yakalama kararı bulunduğu belirtilen iddianamede, Dündar’ın soruşturmaya konu paylaşımlarında, Türk Ceza Kanunu 301. madde kapsamında düzenlenen, “Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni alenen aşağılama” suçunu işlediği belirtildi. İddianamede, Dündar’ın bu suçtan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle yagrılanmasının yapılması talep ediliyor.

İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi’nin 15 gün içinde iddianamenin kabulü veya reddi yönünde karar vermesi bekleniyor.