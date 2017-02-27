Can Dündar Erdoğan'ın mitinginin yasaklanmasına karşı

Gazeteci Can Dündar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mart ayında referandumda 'evet' mitingi düzenlemek ve Almanya'daki Türk vatandaşı seçmenlere seslenmek üzere Almanya'ya gelmesi ihtimalinin yarattığı tartışmalara ilişkin açıklama yaptı.

Berlin merkezli "Özgürüz" adlı haber portalının yöneticisi Can Dündar, "Erdoğan'ın keskin muhaliflerinden biriyim, bir demokratım ve ifade özgürlüğü için mücadele ediyorum" dedi. "Passauer Neuen Presse" gazetesine açıklamada bulunan Dündar, Erdoğan'ın miting yapmasının yasaklanmasının 'taraftarlarının gözünde onu güçlendireceğini ve Almanya'daki Türkler arasında gerginliğe yol açacağını' belirtti.

Dündar, 16 Nisan anayasa referandumu öncesinde Erdoğan'ın Almanya'da seçmenlerine seslenmesi halinde, Almanya'nın Erdoğan'ın 'nefret söylemi içeren ifadelerde bulunmasını engellemek için' kesin sınırlar çizmesi gerektiğini belirtti.

Dündar, Almanya hükümetinden Türkiye'de referandum için seçim gözlemcisi göndermesini ve Türkiye'de baskılara maruz kalanlara da kucak açmasını istedi. Dündar, "Bu dile getirildi ancak henüz icraata dökülmedi" dedi. Dündar, Almanya'nın Türkiye'den bir mülteci dalgasına da hazırlıklı olması gerektiğinin altını çizdi.

Bild gazetesi geçen hafta Ankara'daki diplomatik çevrelere dayandırdığı haberinde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mart ayında Almanya'yı ziyaret edeceğini ve Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde referandum mitingi planladığını duyurmuştu. Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert ise hafta başında yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın Almanya'da miting yapmasına yönelik resmi bir talepte bulunulmadığını aktarmıştı.

Dündar: "Yücel cesur bir gazeteci"

14 Şubat'tan bu yana Türkiye'de gözaltında tutulan Die Welt Türkiye muhabiri Deniz Yücel'in durumuna ilişkin açıklamalarda da bulunan Dündar, "Hükümet artık yabancı gözlemcilere tahammül edemiyor, çünkü onların Türk gazetecilere kıyasla ülkedeki haksızlıklar hakkında daha fazla haber yapma imkânı var" dedi. Deniz Yücel'in cesur bir gazeteci olduğunu ifade eden Dündar, "Türkiye'de artık hukuk devleti yok, dolayısıyla Yücel'in akıbetine hükümet karar verecek" dedi. Dündar, Deniz Yücel'in sınır dışı edilmesini beklediğini söyledi.

Yücel'in Enerji Bakanı Berat Albayrak'a ait e-postaların ifşa edilmesine ilişkin haberinden ötürü RedHack soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı.

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dpa/Afp, BÖ/GA