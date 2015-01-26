'Charlie Hebdo karikatürlerinin ardından Cumhuriyet'te silahla, sopayla bekledik'

Almanya’nın Köln kentinde, gazeteci Uğur Mumcu ile şair Nazım Hikmet için düzenlenen anma toplantısına katılan Can Dündar, Charlie Hebdo dergisinin bazı sayfalarını Cumhuriyet gazetesinde yayımladıkları sırada yaşadıklarını anlattı. Dündar, "Cumhuriyet gazetesinde dergiyi yeniden bastığımız için benzer bir baskını iki hafta önce kimimizin elinde silah kimimizin elinde sopayla bekledik” dedi.

Hakan Aytaş'ın DHA'da yer alan haberine göre, Almanya’nın Köln kentinde, gazeteci Uğur Mumcu ile şair Nazım Hikmet için anma toplantısı düzenlendi. Köln Üniversitesi'nde düzenlenen etkinliğe oyuncu Tarık Akan, yazar ve program yapımcısı Nebil Özgentürk, gazeteci ve belgesel yapımcısı Can Dündar, tiyatro oyuncusu Rutkay Aziz, CHP milletvekilleri Durdu Özbolat ve Levent Gök ile İstanbul Esenyurt eski Belediye Başkanı Gürbüz Çapan katıldı. Anmada, Can Dündar’ın hazırladığı ve Nazım Hikmet’in Moskova’daki sürgün yıllarını anlatan belgeseli ile Nebil Özgentürk’ün, Uğur Mumcu belgeseli gösterildi.

Etkinliğin podyum tartışması bölümünde Gürbüz Çapan, Tarık Akan, Rutkay Aziz, Nebil Özgentürk ve Can Dündar, Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'Ölenlerin arkasından gözyaşı dökmek yerine yaşayanlara sahip çıkalım'

Dündar, Cumhuriyet gazetesinin, 7 Ocak'ta Paris'te terör saldırısına hedef olan Charlie Hebdo dergisinin bir sonraki sayısındaki bazı sayfaları yayımladığı gün yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Cumhuriyet gazetesinde dergiyi yeniden bastığımız için benzer bir baskını iki hafta önce kimimizin elinde silah kimimizin elinde sopayla bekledik. Böyle bir ülkeden bahsediyoruz. Buna rağmen gazetecilik yapmaktan söz ediyoruz. Size sadece şunu söylemek isterim. Ne olur ölenlerin arkasından gözyaşı dökmek yerine yaşayanlara sahip çıkalım. İleride bizim filmleri de izleyip, ’ya iyi çocuklardı filan’ demek yerine yazılanın, yapılanın yanında duralım; hakikaten safları sıklaştıralım. Ne olur bize zırh olun, kol kanat gerin."