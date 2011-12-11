Can Dündar: Cübbeli’ye açık, bize kapalı

T24 - Milliyet gazetesi yazarı Can Dündar, 22 Kasım'da hizmete giren internet filtresiyle kendi internet sitesi www.candundar.com.tr adresinin yasaklı olduğunu ancak, Fethullah Gülen, Cübbeli Ahmet Hoca, Harun Yahya'nın kişisel internet sitelerinin engellenmediğini söyledi. Dündar, "Kadın ticareti suçlamasıyla gözaltına alınan, 'halkı alenen düşmanlığa teşvik'ten sabıkası bulunan Cübbeli Hoca okullarda serbest, ben yasaklıyım. 'Hoca' sayılmadığımdan mı? Cübbesiz olduğumdan mı?" diye sordu.



Can Dündar'ın Milliyet'te "Cübbeli’ye açık, bize kapalı" başlığıyla yayımlanan (11 Aralık 2011) yazısı şöyle:



Cübbeli’ye açık, bize kapalı



Cübbeli Ahmet Hoca’nın karizmasını aslında Malta’daki jet-ski görüntüleri çizmişti.

“Beyaz kadın ticaretini azmettirmek”le, Fas’tan, Kazakistan’dan kadın getirtmekle suçlanması, “karizmanın yarılması” olarak nitelenebilir ancak...

Hoca, 17 Ağustos depreminden sonra “Rabbim zina yuvalarını vurdu” yorumunu yapmıştı.

Son operasyona ilişkin yorumunu merakla bekliyoruz.



* * *



“Henüz iddia” diyelim ve asıl konumuza geçelim:

Malumunuz Milli Eğitim Bakanlığı, okullardaki bilgisayarlardan yararlanan milyonlarca öğretmen ve öğrencinin hangi sitelere girip hangilerine giremeyeceğine karar veriyor.

Sakıncalı gördüğü siteleri listeleyip erişimi yasaklıyor.

Facebook, YouTube, twitter gibi en popüler internet mecraları okullarda yasak mesela...

Merak edip bir öğretmen arkadaşıma kendi internet sitemi sordum.

Okuldaki bilgisayara “candundar.com.tr” yazdı.

Ekranda gördüğü sonucu bana okudu:

“Bu siteye erişim, sakıncalı içeriğinden dolayı, Milli Eğitim Bakanlığı isteğiyle, Türk Telekom A.Ş. tarafından engellenmiştir.”

Vay canına!

Yazılarım ders kitaplarına girdi, belgesellerim sınıflarda gösterildi, ama siteme okullardan girilmesi yasak demek...

Daha önce aynısı Prof. Emre Kongar’ın başına gelmişti. O bunu ekrandan dile getirdiğinde Milli Eğitim Bakanı açıklama yapmış ve “Milyonlarca siteyi tek tek denetlemenin olanaksız olduğunu” belirterek “Bütün kişisel siteleri yasakladık. Benim siteme erişim de kapalı” demişti.

Eh, makul!

Öğretmen arkadaşımdan rica ettim.

Mehmet Ali Birand’ın kişisel sitesini tıkladı.

Erişim açık...

Uğur Dündar?

Erişim açık...

Başka bir dert olmalı...



* * *



Muzırlık bu ya; arkadaşıma “‘Cübbeli Ahmet Hoca’ yazsana” dedim.

Bingo!

“Cubbeliahmethoca.tv” sitesi, okullarda hizmetinizde...

Dilerseniz “eserleri”ni, dilerseniz “tv programları”nı izleyebiliyor, ziyaretçi defterine methiyeler yazabiliyorsunuz.

Kadın ticareti suçlamasıyla gözaltına alınan, “halkı alenen düşmanlığa teşvik”ten sabıkası bulunan Cübbeli Hoca okullarda serbest, ben yasaklıyım.

“Hoca” sayılmadığımdan mı?

Cübbesiz olduğumdan mı?

Sormaz mısınız Fethullah Hoca’nın sitesini? Sordum tabii...

Doğru tahmin ettiniz:

“Tr.fgulen.com”, ardına kadar açık...

Harun Yahya?

Tabii o da...

“Turandursun.com”, “bulunamıyor”.

Ama “Turan Dursun ve diğer ateist yazarlara cevaplar” içeren “turandursun.org” açık...



* * *



Diyelim okulda biyoloji öğretmenisiniz; çocuklara “Evrim teorisi”yle ilgili ödev verdiniz. “İnternette araştırın” dediniz.

Google’a “evrim teorisi” yazınca, teorinin yalanlarına ve nasıl çöktüğüne dair yüzlerce site çıkacak karşılarına...

Teoriyi hakkıyla anlatan adil bir değerlendirme bulmak için epey arka sayfalara gitmeleri ve çok uğraşmaları gerekecek.

O yüzden ödevler, hayli dini içerikli geliyormuş son dönemde; tıpkı teşvik edilen siteler gibi...

“Eğitimde teknolojik devrim” sayesinde yakında tüm öğrencilerin tablet bilgisayarı olacak.

Ve “haram filtreli helal internet”te rahatça gezebilecekler.

Ne güzel değil mi?



