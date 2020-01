Can Dündar Birgün gazetesinde yazacak

Milliyet gazetesindeki yazılarına son verilen Can Dündar’ın, Birgün gazetesinde yazmaya başlayacağı belirtildi. Gelişmeyi Birgün yazarı Doğan Tılıç bugünkü köşe yazısında duyurdu.

Bugün itibariyle izne ayrıldığını yazan Tılıç, “Bu arada köşeme de bir Can dost bakacak. Can Dündar” diyerek şöyle devam etti:

“Galiba dünyada ilk kez, bir gazeteci, yokluğunda bir dostunun köşesine sahip çıkacak. Yokluğunu hissettirmeyecek. Başka anlamlar yüklemeyin buna. Komşularım hayvanlarıma, bitkilerime el verecek. Can da köşeme! O kadar. (…) Şimdi köşemi bırakıyorum; 5 Eylül’e kadar Can’a!"



Kendisi de doğruladı



Can Dündar da bu sabah sosyal medya aracılığıyla bu gelişmeyi doğruladı. Dündar Twitter hesabından, "İzne çıkan Doğan'ın köşesinde olacağım. Perşembe'den itibaren Birgün'e beklerim." diye yazdı.

Birgün'den açıklama

Konuyla ilgili olarak Birgün yetkililerinin Medyatava'ya yapmış olduğu açıklama şöyle:

"Doğan Tılıç'ın bugün köşesinde de yazdığı gibi Can Dündar, Doğan bey'in köşesinde bir ay boyunca haftada üç gün bizlerle olacak. Haftada üç gün yazacak çünkü Doğan bey'de haftanın üç günü Birgün okuyucuları ile birlikte oluyor. Can Dündar'a teklifimiz açıktır. Kendisine Birgün sayfaları her zaman açıktır. Ümid ediyoruz gelişmelerde bu yönde olacak. Can Dündar ilk yazısını bir iki gün içinde yazacak ve şimdilik bir ay boyunca haftanın üç günü Birgün Gazetesi okurlarıyla olacak."