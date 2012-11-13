Can Dündar, Başbakan Erdoğan'a IRA ve Margaret Thatcher'ı hatırlattı

Dündar'ın bugün (13 Kasım 2012) yayımlanan 'Başbakan dün geceki filmi izlemiş midir?' başlıklı yazısı özetle şöyle;





Dün gece TV’de “Demir Leydi” filmi vardı. Başbakan inşallah izlemiştir. İzlediyse, tek başına marketten süt alırken kimselerin tanımadığı, iki büklüm olmuş eski İngiliz Başbakanı’nın alnında, “Mağrur olma padişahım, senden büyük Allah var” yazısını okumuştur.



Ne kaldı ki bir dönemin esip gürleyen, vurdu mu deviren, asla taviz vermeyen Margaret Thatcher’dan geriye?..

80’lerin berbat anılarından başka...

* * *

1981’de Kuzey İrlanda’da IRA mahkumları direnişe geçmişti.

Tek tip üniforma giymemek, cezaevinde köle gibi çalıştırılmamak, haftada bir ziyaretçi kabul edebilmek, diğer mahkumlarla görüşebilmek istiyorlardı.

Thatcher, talepleri kesin bir dille reddedince açlık grevi başladı.

Direnişin simgelerinden biri 27 yaşındaki Bobby Sands’ti.



...



Sands, direnişinin 66. günü, 39 kiloya düşmüş olarak can verdi. Ardından 9 mahkum daha açlık grevinde öldü.

Kuzey İrlanda kana bulandı.



Sonunda ne oldu?

Kuzey İrlanda bakanı değişti. Yeni bakan, mahkumların tüm taleplerini kabul etti.

Olan, bu haklar uğruna canlarını veren 10 gence oldu.

Yıllar sonra Thatcher, otobiyografisinde “Açlık grevinde ölen Sands ve yoldaşlarının yürekliliğine saygı göstermek mümkündü” diye yazdı.

Aradan 30 yıl geçti. Yasa gereği bu yılbaşı İngiliz arşivleri halka açıldı. Ve öğrendik ki, kamuoyu önünde esip gürleyen Thatcher, “Soon” kod adlı bir arabulucu aracılığıyla IRA liderlerine “Açlık grevini bırakın, uzlaşalım” mesajı göndermiş. Mesajın altına da kendi el yazısıyla not düşmüş:

“Bu temas kamuoyuna yansıtılırsa tamamen reddederiz.”



Sands 66. günde ölmüştü, PKK’lılar 62. günü geride bıraktı.



. . .



Dilerim Başbakan dün gece Thatcher’ın filmini seyretmiştir.

Umarım anılarını da okumak ister.

Hatta 1981 direnişini anlatan “Açlık” filmini de izler.

Belki onca yıl kan dökülerek çözülemeyen Kuzey İrlanda sorununun diyalog yoluyla nasıl çözülebildiğini merak eder.

Ders alırsanız tarih, sizi de kaydeder.

Ders almayanlar, olsa olsa hatıralarında özür diler.