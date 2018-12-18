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Can Dündar, Bahçeli'nin odasındaki 17-25 Aralık saatini hatırlattı: Geri adım atmayız demişti, taktı pili, tıkır tıkır çalışıyor

Bahçeli: Bunu bizzat ben yaptım

18 Aralık 2018 17:12

T24

Eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye dönemin 4 hükümet üyesinin yolsuzlukla suçlamaları üzerine istifasıyla sonuçlanan ve AKP tarafından ‘FETÖ kumpası’ olarak nitelendirilen ’17-25 Aralık sürecindeki’ açıklamalarını hatırlattı.

MİT TIR’larının durdurulmasına ilişkin görüntülerin yayınlanması davasının sanığı olan ve hakkında yakalama kararı bulunan Dündar, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda MHP liderine o dönemde odasında bulunan ve 17:25’te sabitlenen saatin akıbetini sordu. Dündar, şu yorumda bulundu:

“Bugün 17 Aralık ya... Devlet Bahçeli’nin odasındaki saat geldi aklıma… ’Pilini ben çıkarttım, 17-25’e sabitledim, hesabının sorulması vaadimizden asla geri adım atmayız’ demişti. Sonra taktı pili. Saat tıkır tıkır çalışıyor.”

Bahçeli: Bunu bizzat ben yaptım

Bahçeli, 17-25 Aralık sürecinin yıl dönümünde o dönemde Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni olan Dündar’a konuşmuş ve tam 17:25’i gösterirken pili çıkarılmış saatle ilgili şunları söylemişti:

“Bunu bizzat ben yaptım. 17.25’i gösterdiğinde pilini çıkardım. Her gün bu takvime bakıyorum. Onların takvimi, bizim saatimiz. Buradan da anlayabilirsiniz ki biz, 17 ve 25 Aralık’ın hesabının sorulması vaadimizden asla geri adım atmayız.”

TIKLAYIN - Bahçeli, odasında hep 17:25'i gösteren saatin hikayesini anlattı

 

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