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Can Dündar: Alman firmaları AİHM kararlarını tanımayan bir iktidarın ülkesine yatırım yapmak ister mi?

"Erdoğan, ne hukuksuzluk yaparsa yapsın üstüne gelinmeyeceğine inanıyor"

23 Kasım 2018 15:22

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan  eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) verdiği "Serbest bırakılsın" kararıyla ilgili olarak "Bizi bağlamaz, karşılık vereceğiz" açıklamasında bulundu.  Almanya'da yaşayan gazeteci Can Dündar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa’nın kendisine muhtaç olduğuna, bu nedenle ne hukuksuzluk yaparsa yapsın üstüne gelinmeyeceğine inandığını savundu. Dündar, "Ama acaba Alman firmaları, AİHM kararlarını tanımayan bir iktidarın ülkesine yatırım yapmak veya yatırımlarını korumak ister mi?" değerlendirmesinde bulundu. 

"O yüzden pervasız davranabiliyor"

Gazeteci Can Dündar, AİHM'in Demirtaş kararı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın  "Bizi bağlamaz, karşılık vereceğiz" açıklamasını sosyal medya hesabından değerlendirdi. Dündar resmi Twitter hesabından şu açıklamlarda bulundu: "Erdoğan, Avrupa’nın kendisine muhtaç olduğuna, bu nedenle ne hukuksuzluk yaparsa yapsın üstüne gelinmeyeceğine inanıyor;o yüzden pervasız davranabiliyor. Ama acaba Alman firmaları, AİHM kararlarını tanımayan bir iktidarın ülkesine yatırım yapmak veya yatırımlarını korumak ister mi?"

 

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