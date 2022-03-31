Halk TV yazarı Can Coşkun, “Haziran ayında mektup mu gelecek?” başlıklı bugünkü yazısında, muhalefet koridorlarında konuşulan "AKP'nin haziran ayına dair bir çalışması var" iddiasına ilişkin AKP kulislerinden edindiği bilgileri aktardı.

Can Coşkun’un aktardığına göre; ismini paylaşmayan bir AKP’li, “Bir mektup olacaktır plana göre. Çünkü bu kez geniş kapsamlı değil dar çerçevede bir çözüm süreci hedefi var” dedi.

“Hatırlarsınız; Cumhurbaşkanı Erdoğan, "istihbari güvenlik" kadrolarının Öcalan ile görüştüğünü doğrulamıştı. Gelelim dar çerçevede çözüm sürecine... Nasıl olacağını sordum” diyen Coşkun’un aldığı yanıt şöyle:

"Ben de hiçbir şekilde formüle edemedim. Dar çerçeve dedikleri HDP'siz ve aslında TBMM olmadan. MHP ile ittifak sürerken de bu durum ancak güvenlik bürokrasisinin merkezinde bir sürece işaret eder.

İnanılmaz ama buna gerçekten inanan bir ekip var. Hatta bu ekip, Tayyip Bey'in yeni başlayan vefa buluşmalarının da en büyük mimarı. Kemal Bey'in "Helalleşme" çıkışı ses getirince buna ikna ettiler. O buluşmalarda da süreç konuşuluyor, birebir diyaloglarda daha çok."

Yazının tamamını okumak için tıklayın.