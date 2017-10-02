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Spor

Can Cangök: Rahat kazanacağımız karşılaşmayı rakibe armağan ettik

Hilmi DUYAR/BALIKESİR, (DHA)- TFF 1'inci Lig'de 4 haftalık yenilmezlik ünvanını Samsunspor'la Ankara'da oynadığı maçı 2-1 kaybederek yitiren Balıkesirspor Baltok, eve moralsiz döndü

02 Ekim 2017 17:12

Hilmi DUYAR/BALIKESİR, (DHA)- TFF 1\'inci Lig\'de 4 haftalık yenilmezlik ünvanını Samsunspor\'la Ankara\'da oynadığı maçı 2-1 kaybederek yitiren Balıkesirspor Baltok, eve moralsiz döndü.
Balıkesirspor\'da rahat kazanacakları karşılaşmayı rakibe adeta armağan ettiklerini söyleyen teknik direktör Can Cangök, \"İlk yarıda topa hakim olan taraf bizdik ancak istediğimiz pozisyonlara giremedik. Çıkış yakalamak isteyen Samsunspor maçın ikinci yarısında bizden daha iyi oynadı. Nizamettin de 56\'ncı dakikada kırmızı kart görünce rakibimiz maçı kazanmayı bildi. Kaybımızı milli maç arasından sonra Gaziantepspor karşısında telafi etmek istiyoruz\" diye konuştu.  

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