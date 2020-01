Can Çağnay unutulmadı

İZMİR, (DHA)- LENF kanseri nedeniyle geçen ay henüz 25 yaşında hayatını kaybeden İzmir Büyükşehir Belediyesporlu hentbolcu Can Çağnay, adına düzenlenen Can Çağnay İzmir Cup\'ta anıldı.

Hentbol İzmir İl Temsilciliği tarafından, Göztepe\'nin ev sahipliğinde Bülent Özkul Spor Salonu\'nda düzenlenen turnuvanın ilk gününde Can Çağnay\'ın ailesi de tribündeki yerlerini aldı. İlk maç öncesi Can için saygı duruşunda bulunuldu. Turnuvanın ikinci maçından önce de Can\'ın babası Özcan Çağnay\'a Hentbol İzmir İl Temsilcisi Taner Çetindere ile turnuvaya takılan takımların kaptan ve yöneticileri tarafından oğlunun ismi yazılı imzalı forma ve fotoğların yanı sıra tuval fotoğraf, plaket takdim edildi.

Taner Çetindere, büyük bir üzüntü yaşadıklarını belirterek, \"Can Çağnay bizim çok sevdiğimiz kardeşimizdi. Her zaman tüm oyunculara yardımcı olur ve saygı gösterirdi. O hentbolun neşeli çocuğuydu. Sevgili Can\'ı asla unutmayacağız. Bu erken vedası hepimizi çok üzdü. Daha önce aramızdan ayrılan sevgili dostlarımız gibi Can da hiç bir zaman unutulmayacak. Mekanı cennet olsun\" dedi. Turnuvada ilk gün karşılaşmalarında Göztepe-Maliye Milli Piyango: 29-29, Adıyaman Belediyespor-Beykoz Belediyespor: 18-24 sonuçları alındı.

ADINA YAKIŞMADI

İzmirli merhum hentbolcu Can Çağnay adına düzenlenen hentbol turnuvasında istenmeyen görüntüler de yaşandı. Sezon öncesi hazırlık turnuvasının ilk maçında Göztepeli Mirko Milasevic ve Milli Piyango\'dan Kemal Akdamar, 59. dakikadaki bir pozisyon sonrası birbirlerine girdi. İtişmeyle başlayan gırtlak gırtlağa kavgaya diğer oyuncular da dahil olunca emniyet güçleri parkeye inerek olaya müdahale etti. Olaylar sonrası iki hentbolcu da kırmızı kartla oyundan atıldı. Göztepe Antrenörü Adnan Öztürk de maçın 53. dakikasında itirazları nedeniyle saha kenarında kırmızı kart gördü.

