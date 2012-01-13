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Can Bonomu eleştirenlerine tepki ANTALYA (A.A)

13 Ocak 2012 16:25

-Can Bonomu eleştirenlerine tepki ANTALYA (A.A) - 13.01.2012 - Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan'da yapılacak Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etmek üzere Musevi asıllı Can Bonomu'nun seçilmesine tepki gösterenleri eleştirerek, ''Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kim olursa olsun temsil eder. Bunları görünce gerçekten utanıyorum'' dedi. AKPM Başkanı Çavuşoğlu, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Konferans Salonu'nda verdiği konferansta, Azerbaycan'da yapılacak Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi Musevi asıllı Can Bonomo'nun temsil edeceğini de hatırlatarak, buna karşı tepkileri de anlamsız bulduğunu kaydetti. Çavuşoğlu, şöyle konuştu: ''Geçenlerde bir gazetede gördüm, 'Türkiye'yi bir Musevi mi temsil edecek' diye. Olabilir. İsrail ile sorunumuz olabilir, ülkelerle sorun olabilir. Bize atalardan kalan mirasımız nedir? Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiği zaman o farklı dinlerdeki insanlara haklarını vermemiş midir? Atalarımız hala saygınlık görüyorsa bu hoşgörülülükten kaynaklanıyor. Bize yakışır mı? Peki bu Musevi kardeşim askerliğini yaparken iyi mi? İyi. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kim olursa olsun temsil eder. Bunları görünce gerçekten utanıyorum. İnşallah bu çok sınırlı düzeydedir. Bunu yapanları da kınıyorum.''

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