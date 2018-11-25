Can Ataklı'dan Erdoğan'a: Bilmez ama dediği dediktir

Sözcü yazarı Can Ataklı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biri çıkıyor ‘Ekmek yiyin' diyor biri de ‘Yemeyin' diyor. Biri ‘Yağı su gibi için' diyor diğeri başka bir şey. Biri ‘Bal ye' diyor ‘Biri, yeme zararlı' diyor. Birçok alanda vatandaşın aklını karıştıran farklı açıklamalar var. Bu işi bir çözün. Millet tartışmalar arasında kalmasın. Vatandaş doğru bilgiyi alsın" açıklamasını değerlendirdi. Ataklı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bilime saygısı olmadığını ileri sürerek, "Bilmez ama dediği dediktir" dedi.

"Sarayın sağlık fetvalarına' uymak en iyisi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu toplantısında verdiği talimatları ele alan yazar, "Şimdi bir de 'saray emri' ile yapılacak açıklamalar başımıza yağmaya başlayacak" değerlendirmesinde bulundu. Tıp uzmanlarının açıklamasına bir de saray uzmanlarının açıklamasının ekleneceğini ifade eden yazar, "Bu durumda belki 'sarayın sağlık fetvalarına' uymak en iyisi. Erdoğan en doğrusunu bilmeyebilir ama 'dediği dedik' olduğu için hangi babayiğit çıkıp da 'Senin uzmanın doğru söylemiyor' diyebilir ki" vurgusu yaptı.

"Yaşasın, yerli ilaç yapımı hızlanacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'her konuda' çok atak olduğunu bu durumun ise 'akıllara zarar' olduğunu savunan Ataklı, "Erdoğan'ın bu tür konularda sanki toplumu düşünüyormuş gibi davranması bilime saygısı olmadığı içindir. Örneğin Cumhurbaşkanı şunları da söyledi; 'Yürütülen yerli ve milli ilaç ve teknoloji çalışmalarının hızlandırılması gerek. Bu konuda yapılacak çalışmalar ile katkılar bu kurulun en önemli gündemlerinden biri olmalıdır.' İlacın yerli ve millisi olmaz bir kere. İlaç ilaçtır. Ama daha vahimi şu; Erdoğan'ın bilime saygısı olmadığı gibi bilgisi de yok. İlaç emirle yapılmaz. Erdoğan'ın 'yerli ve milli' den kastı aslında ilaç fabrikası, yani binası. Binaların hızla yükselmesi halinde ilaç yapımının da hızlanacağını düşünüyor" değerlendirmesinde bulundu.

Can Ataklı'nın "Bilmez ama dediği dediktir" başlıklı yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz