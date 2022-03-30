Can Ataklı: Yüzde 100 zamdan sonra KDV indirmişsin bana ne?

Korkusuz yazarı Can Ataklı, KDV indirimini “enflasyona ağır bir darbe” olarak değerlendiren iktidara yakınlığıyla bilinen medyadan “saray medyası” diyerek bahsetti, tepki gösterdi. “Çocuk kandırırken bile daha usta yöntemler kullanılır” diyen Ataklı, “Yüzde 100 zamdan sonra KDV indirmişsin bana ne?” dedi.

Ataklı’nın yazısının ilgili bölümü şöyle:

“Saray medyası bunun enflasyona ağır bir darbe olduğunu ileri sürüyor kararlar açıklandığı andan beri. Çocuk kandırırken bile daha usta yöntemler kullanılır. Yahu birkaç ay içinde enflasyonu yüzde 100’ün üzerine çıkardılar. Yani her malın fiyatı neredeyse iki kat arttı. Şimdi buradan yüzde 10’luk bir indirim yapınca ekonomi ferahlıyor, halk rahatlıyor ve enflasyona darbe mi indiriliyor yani? Ayıptır ayıp.”

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