Can Ataklı: YouTube, Twitter, Instagram ve Faceook’a çok ağır kısıtlamalar getirilebilir

Korkusuz yazarı Can Ataklı, “İktidar sosyal medyayı bir saldırı alanı olarak kullansa da buradaki muhalefetle öyle kolay baş edemiyor” dedi. “YouTube, Twitter, Instagram ve Faceook’a çok ağır kısıtlamalar getirilebilir” diyen Ataklı, “Erdoğan bu seçimi muhalefeti tamamen susturmadan ve medyayı sadece kendisini destekler hale getirmeden kazanamayacağını çok iyi biliyor” görüşünü ifade etti.

Ataklı bugünkü yazısında şunları kaydetti:

Sosyal medyanın durumu çok kötüleşebilir. YouTube, Twitter, Instagram ve Faceook’a çok ağır kısıtlamalar getirilebilir. Çünkü Erdoğan bu konuda giderek sertleşiyor. Zamanında çok kullandığı sosyal medyanın şimdi kendisine zarar verdiğini düşünüyor.n Normal medyada, muhalefeti önemli ölçüde bastırdı. Gazete ve televizyonların yüzde 95’ini kendine bağladı. Gerçi buna rağmen şikayetçi ve halk da yüzde 95’e değil, yüzde 5’e inanıyor. İktidar sosyal medyayı bir saldırı alanı olarak kullansa da buradaki muhalefetle öyle kolay baş edemiyor.

İşte bunu tehlike olarak algılayan Erdoğan, konuyu ulusal güvenlik sorunu gibi görüyor. Erdoğan bu konuda defalarca görüş bildirdi ama en son Stratejik İletişim Zirvesi’ne gönderdiği video sosyal medyanın nasıl bir tehlike altında olduğunu gösteriyor.

Erdoğan, “Sosyal medya mecralarının yaygınlaşmasıyla birlikte, yalanın, üretilmiş haberlerin, dezenformasyonun hızla yayıldığını görüyoruz” diyor. “Sosyal medyayı demokrasi için ana tehdit” olarak tanımlayan Erdoğan, “Dezenformasyon sadece bir milli güvenlik meselesi olmanın ötesine geçerek, küresel bir güvenlik sorunu halini almıştır. Yasal zeminde hukuki düzenlemeleri hayata geçiriyoruz. Kendini layüsel gören küresel şebekeler rağmen temiz iletişim anlayışıyla mücadelemizi sürdüreceğiz. Gerçeklerin üstünün yalanlarla örtülmesine kesinlikle izin vermeyeceğiz. Halen hazırlıkları süren Stratejik İletişim Politika Belgesi ile bu çabalarımızı bir üst seviyeye taşıyacağız” dedi.

Baskın seçim gündemde. Erdoğan bu seçimi muhalefeti tamamen susturmadan ve medyayı sadece kendisini destekler hale getirmeden kazanamayacağını çok iyi biliyor. Tehlike çok büyük yani.