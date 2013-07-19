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Can Ataklı Vatan gazetesinden ayrıldı

Twitter hesabından açıklama yapma yoluna giden Ataklı, ayrılışı ile ilgili kimseyi suçlamadığını belirterek hiç kimseye de öfkesi ve kini olmadığını belirtti

19 Temmuz 2013 14:19

2006 yılından bu yana Vatan Gazetesi'nde yazan Can Ataklı, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile gazetedeki görevinden ayrıldığını açıkladı. Ayrılık haberinin bazı internet sitelerinde yayılmasının ardından kişisel Twitter hesabından açıklama yapma yoluna giden Ataklı, ayrılışı ile ilgili kimseyi suçlamadığını belirterek hiç kimseye de öfkesi ve kini olmadığını belirtti.

Ataklı'nın Vatan Gazetesi'nden ayrılacağı haberinin netleşmesi üzerine yine Twitter'dan bir kampanya başlatan Levent Kırca , Can Ataklı'ya Aydınlık Gazetesi'nde yazma önerisinde bulundu. "Can Ataklı Aydınlıkta Yazmalı" sloganıyla trend listesine girme hedefi koyan Kırca'ya takipçilerinden destek gecikmedi.

Ataklı ayrıca, Vatan Gazetesi'ndeki köşesinde bugün yazdığı "Veda zamanı" başlıklı yazısında şu ifadeleri kullandı:

"2006’nın aralık ayında başladığım bu yolculuğu 2013’ün Temmuz'unda bitiriyorum. Bu veda elbette benim için bir üzüntü kaynağı. Ancak kimseye kırgınlığım, öfkem, yok. Ülkenin içinde bulunduğu koşulları aklı başında olan herkes biliyor. O halde bir kurumu arkanıza alarak kavga etmenin, başkalarını zora sokacak davranışlarda bulunmanın, sorumsuzca kahramanlık yapmaya kalkmanın bir anlamı yok. Hem kendiniz hem de ülkeniz için mücadele edecek yolların yöntemleri hem de daha da başarılı olma olanağı mutlaka vardır."

Vatan’dan ayrılmanın yazı ve düşünce hayatından kopmak anlamına gelmeyeceğini ifade eden Ataklı, sosyal medya üzerinden, yazılı basından ve görsel basından elinden geldiğince, okuyucuları ile birlikte olmak çaba harcayacağını ifade etti.

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