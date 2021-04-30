Can Ataklı: Türkiye’yi de bir din devleti gibi yönetmek isteyen iktidar zihniyeti, İslami kurallara yumuşak geçiş yapmaya çalışıyor

Korkusuz yazarı Can Ataklı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın duyurduğu, Ramazan Bayramı’nı da kapsayan 17 günlük tam kapanma süresince alkollü içki satışının da yasaklanmasını, “iktidar zihniyetinin İslami kurallara yumuşak geniş yapmaya çalışması” olarak değerlendirdi.

“Amacı da çok belli… Din devletlerindeki uygulama yapılıyor bizde de. Birkaçı hariç Müslüman ülkelerde içki satışı ve servisi yok” diyen Ataklı, “Türkiye’yi de bir din devleti gibi yönetmek isteyen iktidar zihniyeti, İslami kurallara yumuşak geçiş yapmaya çalışıyor” diyerek şunlarıkaydetti:

“Zihnindeki bu düşünceyi eyleme geçiren iktidar, sıra milyonların bu kapama sırasında ne yiyip içeceğine gelince birden sessizleşiyor. İçkiye bu kadar kafayı takıp mesai harcayacaklarına, milletin derdi olan çorbayı biraz düşünseler şu kapama günlerini daha rahat atlatabilirdik. Ama şimdi millet panik içinde oradan oraya savruldu. Umarım ve dilerim, 17 gün sonra eskisinden kötü hale gelmiş olmayız.”

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