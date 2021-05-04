Can Ataklı: Taksim Camii’nin açılışı tıpkı Ayasofya gibi mahşeri bir kalabalığa yol açacaktır; ertelenmeli

Korkusuz yazarı Can Ataklı, Taksim Camii’nin 7 Mayıs’ta yapılacağı duyurulan açılışının ertelenmesini önerdi. Açılış tarihinin tam kapanma sürecine denk geldiğine dikkati çeken Ataklı, "Taksim Camii’nin açılışı tıpkı Ayasofya gibi mahşeri bir kalabalığa yol açacaktır" diyerek ertelenmesi için çağrıda bulundu.

"Açılışa AKP Genel Başkanı da gelecek. Onun gittiği yerlerde biliyorsunuz pandemi yasaklarına uyulması gerekmiyor. Bu durumda Taksim Camii’nin açılışı tıpkı Ayasofya gibi mahşeri bir kalabalığa yol açacaktır. Bu da günlerce yapılan fedakarlığın bir anda yok olmasına neden olabilir" diyen Ataklı, "Önerim şu ki, yetkililer bir daha düşünseler ve Taksim Camii’nin açılışını 17 Mayıs sonrasına ertelesinler. Taksim Camii 15 gün sonra açılsa kimse bir şey kaybetmez, aksine sağlımız açısından çok şey kazanılır" dedi.

Yazının tamamını okumak için tıklayın.