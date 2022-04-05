Can Ataklı: Sezgin Baran Korkmaz, Amerika’ya gidip ifade vermiş ve Avusturya’ya geri dönmüş

Korkusuz yazarı Can Ataklı, kara para aklama ve dolandırıcılık gibi suçlamalar bulunan Sezgin Baran Korkmaz’ın Avusturya'da serbest bırakıldığını öne sürdü. Ataklı’nın iddiasına göre Korkmaz, Utah eyaletine giderek ifade verdi ve daha sonra tekrar Viyana'ya geri döndü.

Ataklı, Korkmaz’ın kamuoyunda halen cezaevinde olduğunun bilindiğine dikkati çekti; “Ben de kamuoyu da Korkmaz’ın Viyana’da hapiste olduğunu sanıyorduk. Meğer öyle değilmiş” diye yazdı.

“Sezgin Baran Korkmaz çoktan serbest bırakılmış, Viyana’da çok güzel bir eve yerleşmiş” diyen Ataklı, devamında da şunları kaydetti:

“Avukatları aracılığı ile Amerika’da temaslar kurulmuş, Sezgin Baran Korkmaz bir süre önce Viyana’dan Utah’a gitmiş, savcıya ifade vermiş ve geri dönmüş. Öğrendiğime göre Korkmaz’ın Amerika’da çok önemli bir sorunu kalmamış ki zaten kalsa böyle elini kolunu sallaya sallaya bu ülkeye gidip sonra da çıkamazdı. Korkmaz’ın bir yakınından aldığım bilgiye göre avukatları ‘Türkiye’nin iade talebi zaten çok zayıf, kendi ülkemizde fazla bir sorunumuz yok, birkaç küçük ayrıntıyı çözdükten sonra Sezgin Bey Türkiye’ye dönecek’ demişler. Sezgin Baran konuştuğu yakınlarına ise ‘Burada çok sıkılıyorum, şu iş bir an önce bitse de artık ülkeme kavuşsam’ diye yakınıyormuş.”

Yazının tamamını okumak için tıklayın.