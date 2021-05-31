Can Ataklı: Sedat Peker gençlere neden “Sokaktan uzak durun” dedi; bildiği mi var, yoksa yine “böyle bir şey olur” diye mi düşünüyor?

Korkusuz yazarı Can Ataklı, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in yayımladığı 8. videoda ileri sürdüğü iddiaları değerlendirdiği bugünkü yazısında, "Gençlere neden 'sokaktan uzak durun' dedi?" diye sordu.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişimine ilişkin Peker'in açıklamalarını hatırlattığı yazıdında üstü kapalı şekilde "O gece galiba biraz düzmeceydi" imasında bulunduğunu belirten Ataklı, “40 yaş altındakiler dinlesin beni. Öyle hemen sokağa çıkmayın” ifadesine dikkati çekti.

Ataklı, "Bildiği mi var, yoksa yine “böyle bir şey olur” diye mi düşünüyor ve gençleri de bundan uzak tutmak istiyor, bunu da belki 9’uncu videoda anlarız" diye yazdı.

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