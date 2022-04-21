Can Ataklı: Seçimi İmamoğlu’nun kazanmasından bu yana yapılan engellemeler, çelmeler, intikam operasyonları

Korkusuz yazarı Can Ataklı, yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Ekrem İmamoğlu’nun göreve gelmesinden bu yana “AKP’nin seçimi kaybetmenin acısını bir türlü unutamadığını ve tam üç yıldır İstanbul halkından intikam almaya çalıştığını” ifade etti.

“Bu uğurda İBB’yi her alanda engellemek, iş yapamaz hale getirmek ve hatta batırmak için büyük çaba harcıyor” diyen Ataklı, seçimi İmamoğlu’nun kazanmasından bu yana yapılan engellemeler, çelmeler, intikam operasyonlarına ilişkin eline ulaşan bilgi notundan özetle şunları paylaştı:

+ “Galata Kulesi, İBB’den alındı.

+ Haydarpaşa ve Sirkeci Gar ihalelerinde belediye haksızca elendi.

+ İçişleri Bakanlığı, İstanbul Vakfı’nın kurban bağışı toplamasına izin vermedi.

+ Halk Ekmek büfe sayısının artırılmasını AKP’li meclis üyeleri önce reddetti, sonradan toplumsal tepkiyle kabul edildi. Daha sonra da ilçe belediyeler büfelerin kurulmasına engel çıkardı.

+ Metro için alınan krediler bakanlıkta aylardır onay bekliyor.

+ Gezi Parkı, İBB’den alındı.

+ Cumhurbaşkanı aylardır sadece bir imza atmadığı için, 300 otobüs alım kredisi halen kullanılamadı.

+ UKOME’nin yapısındaki değişiklikle belediye azınlığa düşürüldü ve taksi düzenlemesi defalarca reddedildi.

+ İBB’nin pandemide topladığı bağış hesaplarına bloke kondu.

+ Danıştay’ın kararıyla, 25 yıldır belediye başkanında olan belediyeye bağlı iştiraklere yönetici atama yetkisi Meclis’e devredildi.

+ Ekrem İmamoğlu seçimi kazandıktan hemen sonra, İBB’nin iştirak şirketlerinden Hamidiye Su’ya kamu kurumları ambargo uygulamaya başladı.

+ İBB şirketi BELTUR’un işlettiği 48 hastane kantini, Sağlık Bakanlığı’nın sözleşmeleri yenilememesi nedeniyle kapandı.

+ Taksim Meydanı için 209 bin 728 İstanbullunun oy kullandığı projenin uygulanabilmesi için beklenen onay, Koruma Kurulu’nda tam bir yıldır bekletiliyor. Cevap yok, açıklama yok!

+ İBB’nin geçmiş dönemde; Cumhurbaşkanlığı’na 480, AKP Genel Merkezi’ne 8, AKP İl Başkanlığı’na 62, Irak Devlet Başkanı’na 6, TBMM Başkanlığı’na 54, Okçular Vakfı’na 4, TÜGVA’ya 5 araç tahsis etmesine valilik soruşturma izni vermedi.

+ İBB Başkanı İmamoğlu hakkında, “Ya Kanal Ya İstanbul” afişleri nedeniyle soruşturma açıldı.

+ TÜRGEV’in sözleşmeleri fesheden İBB’ye açtığı davada mahkeme, kararı iptal etmişti. Bunun üzerine İBB istinaf yoluna başvurmuştu. Mahkeme İBB’nin istinaf talebinin reddine karar verdi, istinaf aşamasında yapılan yargılama giderlerini de davalı İBB’ye bıraktı.

+ Cumhurbaşkanı kararıyla; Marmara Denizi ve Adalar “Özel Çevre Koruma Alanı” ilan edildi. Bu kararla; Adalar’da imar planı yapma ve onaylama yetkisi, İBB elinden alınarak bakanlığa geçmiş oldu.

Yazının tamamını okumak için tıklayın.