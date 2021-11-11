Can Ataklı: Sanıyorum ki Rıdvan Dilmen’in avukatları, o maaş muhabbeti sırasında konuşan herkese dava açmış

Korkusuz yazarı Can Ataklı, spor Yorumcusu Rıdvan Dilmen’in TRT ile yıllık 8,5 milyon TL, aylık ise 710 bin TL'ye anlaşma sağladığı iddialarına ilişkin olarak yazı yazan, konuşan herkese dava açmış olabileceğini söyledi.

Dilmen’in kendisinden şikâyetçi olduğunu ve İstanbul Çağlayan Adliyesi’ne ifade evrmek için gittiğini söyleyen Ataklı, “İki yazıyı da defalarca okudum, içinde hakaret yok, Rıdvan Dilmen’i küçük düşürecek bir kelime bile yok” dedi.

Ataklı bugünkü yazısının “Haydi buyurun, Rıdvan Dilmen benden şikâyetçi olmuş” başlıklı bölümünde şunları kaydetti:

Salı günü İstanbul Çağlayan Adliyesi’ndeydim. Basın savcısına ifade verdim. Nedeni benim için çok şaşırtıcı. Çünkü ünlü futbolcu ve spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, benden şikayetçi olmuş. Kendisine hakaret ettiğimi ve küçük düşürdüğümü ileri sürmüş. Eylül ayında yazılmış iki yazıya dayanarak bulunmuş şikâyette.

O iki yazı Rıdvan Dilmen’in TRT’den aldığı/alacağı/almayacağı maaş ile ilgili. İki yazıyı da defalarca okudum, içinde hakaret yok, Rıdvan Dilmen’i küçük düşürecek bir kelime bile yok. Sadece hayretimi dile getiriyorum ve “Rıdvan Dilmen nasıl olur da milyonlarca liralık maaşı bırakıp TRT’ye bedavaya gider, Bill Gates bile yapmaz bunu” diyorum. Aldığı maaşa karışmaya hakkımız olmadığını ancak TRT’nin hangi kıstasa göre 60 bin lira maaş teklif ettiğini soruyorum. Bu davadan bir sonuç çıkar mı bilemiyorum, savcının değerlendirmesine karışacak halim yok.

Ancak öyle sanıyorum ki Rıdvan Dilmen’in avukatları, o maaş muhabbeti sırasında yazı yazan konuşan herkese dava açmışlar.

Savcıya “Başka dava da var mı?” diye sorduğumda “Var birkaç tane daha” cevabını verdi. Üzüldüm vallahi.

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